Рождественский пост 2018 года: что можно и что нельзя

Рождественский пост начинается 28 ноября и продолжается до 7 января. Установлен для того, чтобы верующие с чистыми телом и душой встретили Рождество Христово.

Длится этот пост сорок дней и потому именуется Четыредесятницей, так же, как и Великий. Только в отличие от Великого, Рождественский не столь строгий – можно есть рыбу, поэтому и переносится он легче. Но самое главное, конечно же, не гастрономическая составляющая, а духовная.

Без добрых дел и молитвы пост - обычная диета

- Есть выражение: можно есть все, лишь бы людей человек не ел, - говорит барнаульский священник Димитрий Никитин. – Если человек ограничивает себя в приеме мяса, но при этом продолжает ругаться, злословить, грешить, то пользы никакой не будет. Это будет просто диета.

По словам батюшки, в первую очередь, пост – это молитва, это воздержание от скверных поступков, это борьба с грехом, со своими дурными наклонностями, вредными привычками. Также это помощь нуждающимся - и делом, и словом. Можно кого-то накормить-напоить, кого-то обогреть, а иного – просто ободрить.

В это время следует больше размышлять о вечном, о том, правильные ли поступки мы совершаем, соблюдаем ли заповеди, какие отношения строим с Богом и с людьми.

Во время поста желательно посещать службы в храмах (утреннюю литургию, вечернее богослужение) и участвовать в церковных таинствах – исповеди и причастии (причастие – это самое главное таинство). А перед тем, как начнете поститься, было бы не лишним взять на это благословение у батюшки - своего рода напутствие.

Соблюдаем информационный пост

Священник уверяет, что в это время важно соблюдать и информационный пост. По мере возможности оградить себя от ТВ, инернета, газет и прочего.

- Информации сейчас очень много, она неоднородная, в большинстве негативная, и человек просто может утонуть в этом потоке. Если смотреть, то лучше православные каналы или же добрые хорошие фильмы. Плохих вещей, которые западают в нашу душу, итак хватает в жизни, - поясняет батюшка.

А как же Новый год?

Пост приходится на Новый год. И многим хочется отметить праздник с алкоголем и разнообразной закуской. Отец Димитрий Никитин уточнил, что правила питания в пост, которые указаны в календарях, относятся к монастырскому Уставу – это идеальная норма. Миряне же могут получить послабление у священника в зависимости от конкретных условий жизни.

- Не нужно сразу начинать с резких ограничений. На самом деле, православие - это не религия запретов, как многие считают. Всему свое время. Приведу личный пример. Во время своего первого Рождественского поста мы пришли просить благословения отметить Новый год. И священник сказал: «Празднуйте. Вы только начали подходить к посту и еще много чего не знаете». На второй год он сказал: «Помните, что во всем нужна мера». И только на третий год он заявил: «Нет. Вы уже воцерковились, все осознали, поэтому никаких возлияний до Рождества».

Ну, а в Рождество уже можно разговеться. Только подходить к этому процессу следует осторожно – не переедать и не перебарщивать с алкоголем, чтобы не было негативных последствий.

Если не позволяет здоровье

Если соблюдать гастрономический пост не позволяет здоровье или определенные обстоятельства, например, беременность, преклонный возраст, тяжелый труд, восстановление после операции, низкий гемоглобин и прочее, то обратите внимание на духовную составляющую.

- Расскажите о том, что не можете отказаться от каких-то продуктов, священнику. Посоветуйтесь с ним, все уточните. Он вас благословит и расскажет, в чем заключается духовная суть поста, - поясняет Димитрий Никитин. – Сделайте акцент на хороших отношениях с окружающими, читайте Евангелие, помогайте ближним, давайте милостыню.

Про супружеские обязанности забываем?

Тут все зависит от ситуации в семье. Разумеется, в пост следует соблюдать половое воздержание. Но все должно быть по согласию, без упреков и обид.

- Пост – самоограничение, и если супруги оба готовы вступить на это поприще – хорошо. Но если начинаются обиды, надо сначала поработать над отношениями и постараться прийти к консенсусу, - говорит Димитрий Никитин.

Справка КП

Как питаться в Рождественский пост

На трапезе разрешается пища с растительным маслом (кроме среды и пятницы), в субботние, воскресные и праздничные дни — рыба. Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством. В Сочельник пища не вкушается до первой звезды.

Календарь Рождественского поста

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Совет врача

Денис Фуголь, барнаульский врач-диетолог:

- Во время поста важно употреблять в пищу больше орехов и бобовых, чтобы компенсировать нехватку белка. По завершению не стоит сразу ехать на шашлыки – это может быть тяжело для организма. Начните постепенно вводить молочные продукты и яйца, затем мясо птицы. Тогда негативных последствий не будет.