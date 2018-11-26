2018-11-26T08:30:36+03:00
Общество

Аня Филипчук из Барнаула заняла 10 место на «Детском Евровидении– 2018»

На «Детском Евровидении– 2018» она представила песню под названием «Непобедимы»
Дарья САВЕНКО
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Тринадцатилетняя уроженка Барнаула Аня Филипчук заняла 10 место на «Детском Евровидении – 2018». Финал конкурса прошел в воскресенье, 25 ноября, в Минске.

Anna Filipchuk - Unbreakable - LIVE - Russia - Junior Eurovision 2018.Anna Filipchuk represented Russia at the 2018 Junior Eurovision Song Contest in Minsk with the song Unbreakable.

Аня представила песню под названием Unbreakable («Непобедимы»). Главная идея песни – это объединение всех людей, ведь только «когда мы вместе, мы непобедимы» (именно с этой песней она выиграла отборочный тур и получила шанс представлять Россию на международном конкурсе). Всего же за трофей боролись представители 20 стран. Победитель определился по итогам зрительского голосования и результатов оценок, которые выставило национальное жюри от каждой из стран-участниц конкурса. За Аню отдали 68 тыс 623 голоса.

В результате подсчета всех голосов, Аня Филипчук заняла 10 место. Победу одержала исполнительница из Польши Роксана Венгиель с песней I want to be («Кем я хочу быть»). В первую десятку попали также представители Франции, Австралии, Украины, Мальты, Казахстана, Италии, Грузии и Армении.

Родилась Аня в Барнауле. Карьеру певицы начинала в родном городе в шоу-театре песни и танца «Каприз». Несмотря на то, что девочке всего 13 лет, за ее плечами – участие в различных вокальных конкурсах в России и за рубежом. Помимо пения, Аня увлекается спортом и в этом году стала кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. В настоящий момент девочка учится в академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2013 году девочка завоевала титул «Маленькая мисс Барнаула».

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