Сенсационное открытие ученых: в Барнауле нашли останки родственника Лермонтова

Два года понадобилось историку Дмитрию Калашникову, чтобы сделать сенсационное открытие: на территории Нагорного парка Барнаула был захоронен дальний родственник поэта Михаила Лермонтова.

В 2016 году останки некоего неизвестного, а также несколько артефактов оказались в ведении музея «Город», где Дмитрий работает старшим научным сотрудником. И хотя генеалогия вовсе не является специализацией историка, он неожиданно для самого себя загорелся – решил во что бы то ни стало, определить, что это за человек.

Историк Дмитрий Калашников

Что было в наличии у историка?

В наличии у Дмитрия Калашникова были икона св. Александра Невского, нагрудный знак выпускника вуза и обручальное кольцо, а также место захоронения – территория нынешнего Нагорного парка. С этого и начался увлекательный исторический квест.

- Состав находок и место расположения захоронения (часть кладбища для знати, - прим. автора) позволило предположить, что у погребенного человека было достаточно высокое социальное и материальное положение. По изображенному святому на иконе, я предположил, что человека зовут Александр, - сказал историк.

Дальше началась кропотливая работа в архивах. Чтобы определить по нагрудному знаку высшее учебное заведение, который окончил погребенный мужчина, ученому пришлось «перешерстить» тома законов Российской империи. Появилось предположение, что это лесной институт.

Фото: Сергей Ситников. Нагрудный знак выпускника вуза

А вот с обручальным кольцом Дмитрию Калашникову откровенно повезло, на нем была выгравирована дата венчания умершего.

- В этот день в Барнауле венчался только один Александр! Это Александр Германович Бартен. Проверив списки лесного института, я обнаружил в них выпускника 1898 года с таким именем. Все! Личность установлена! – с восторгом в голосе сказал историк.

Чтобы окончательно подтвердить этот факт, ученый проверил метрики барнаульских церквей. Из них стало известно, что Александр Бартен умер от сыпного тифа в 1908 году и похоронен именно в Нагорном кладбище.

Фото: Сергей Ситников. Обручальное кольцо с гравировкой.

Талантливые родственницы Лермонтова

Дальше, из чистого любопытства, Дмитрий Калашников решил проверить – на ком был женат Александр Бартен.

- Оказалось, что это девица весьма высокого положения Мария Ульрих, дочь начальника Салаирского округа. А у самого Ульриха оказались весьма интересные родственники. Его супруга Варвара Ульрих приходилась троюродной сестрой Михаилу Лермонтову, - рассказал историк.

Менее чем за год супружеской жизни Александр Бартен и Мария Ульрих успели родить ребенка, которого назвали в честь главы семейства – Александром. Правда, фамилия у него вдруг стала писаться через букву «э», а не «е», как раньше: Бартэн.

Также, как и его великий родственник, Александр Александрович Бартэн был очень талантливым человеком: он писал романы, сценарии, работал режиссером и являлся специалистом по становлению советского цирка. Его романы были достаточно популярны в советское время, среди них - «На сибирских ветрах» и «Под брезентовым небом» (посвящен как раз цирковой жизни). Умер в 1990 году.

Мать писателя Мария Ивановна Ульрих тоже имела склонность к литературе, в свое время работала лингвистом в одном из Ленинградских институтов.

Не обделил бог литературным талантом и сестру Марии – Анну Ульрих. На ее счету около 70 литературных переводов на шести европейских языках. Кстати, ей в 1941 году (в год 100-летия смерти Лермонтова) выдали официальное свидетельство, подтверждающее, что она является внучатой племянницей Михаила Лермонтова.