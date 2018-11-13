В Барнауле с неба падает соленый снег: ученые бьют тревогу

В Барнауле падает соленый снег. Вы не ослышались! Снег, который не имеет запаха, цвета и вкуса вдруг стал соленым. Алтайские ученые считают, что пора бить тревогу – если ситуация не изменится, скоро экосистема малых рек – Пивоварки и Барнаулки навсегда изменится, а наш город, который славится зеленью летом, превратится в пыльный «муравейник» с чахлой растительностью и солончаками.

В скандинавских странах, где зимы не менее суровые, чем у нас, соль не используется.Фото: Олег УКЛАДОВ

А все из-за дорожников, которые нещадно посыпают дороги песко-соляной смесью - она испаряется и смешивается с осадками. Из-за этого концентрация аммиака и соли в снеге за последние пять лет увеличилась в пять раз!

- По нормативу, на один квадратный метр полагается около 150 граммов технической соли, а у нас, такое ощущение, что сыплют по килограмму. Это делается, по сути, чтобы дорожникам было удобнее убирать образовавшуюся снежную кашицу. Снег с дорог вывозится на снегоотвалы, как правило, недалеко от рек. Если полноводная Обь еще держится, то малые реки уже на грани – в Пивоварке концентрация соли в воде составляет 1,5 гр на 1 литр. Это очень много! - рассказала доктор химических наук Института водных и экологических проблем СО РАН Татьяна Папина.

Это не говоря уже о том, что соль разъедает кузова автомобилей, обувь, а ее испарения могут разрушать слизистую и вызывать жжение гортани у жителей, в результате люди чаще болеют.

Кстати, в скандинавских странах, где зимы не менее суровые, чем у нас, соль не используется. Дороги они посыпают песком или гранитной крошкой – сцепление становится даже лучше, а ущерба окружающей среде – никакого.

В наших условиях отказ от соли пока невозможен.Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам заместителя заведующего кафедрой безопасности дорожного движения Сергея Павлова, в наших условиях отказ от соли пока невозможен. Все дело в ливневой канализации.

- Когда снег тает, крошка и песок будут уходить через ливневую канализацию. В других странах используют специальные лотки для сбора песка. У нас это вряд ли применимо, ливневка в городе итак почти не работает, если начать просто отсыпать дороги песком, она тут же забьется, - считает ученый.

Кроме того, соль не дает заготовленному на зиму песку превратиться в ледяной ком – в нем есть влага и при морозе он застынет.

- Отказываться от соли нельзя! Скандинавская модель для нас не применима, - уверяют опытные дорожники. – Если снег просто посыпать песком, на дорогах будет образовываться накат и колея, что сделает движение опасным. Хороший пример – остановки – там, сколько не посыпай песком, все равно образуется лед из-за того, что постоянно транспорт тормозит.