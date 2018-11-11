Через Алтайский край пойдет новый поезд до Казахстана

С декабря через территорию Алтайского края начнет курсировать новый поезд, который соединит Россию и Казахстан.

В пресс-службе Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края сообщают, что поезд начнет курсировать с 9 декабря. Он получил номер 363/364. Выезжает состав из Томска и направляется в Караганду. В пути он проедет через такие города и села, как Новосибирск, Барнаул, Кулунда, Павлодар, Астана.

- На линии будут работать два состава: формирования АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») и железных дорог Казахстана. Составы будут формироваться из плацкартных и купейных вагонов, - говорят в ведомстве.

Согласно составленному расписанию, поезда будут курсировать через день. Выезд из Томска в 17.08 по нечетным дням. Из Караганды отправление в 23.24 по нечетным дням. Ознакомиться с точным расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» или в кассах железнодорожных вокзалов. Продажа билетов уже открыта.

Кстати, стоит обратить внимание, что купить билеты на международные рейсы можно за 45 дней до даты отправления. При этом время выезда на документах из России стоит местное, а в Казахстане указывается время, соответствующее часовому поясу Астаны (UTC+6).