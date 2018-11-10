Где написать географический диктант-2018 в Барнауле

В 2018 году в Алтайском крае вновь пройдет географический диктант. Жители смогут написать его в воскресенье, 11 ноября.

Диктант можно будет написать на 18 площадках, которые откроются в Барнауле, Бийске, Алейске, Рубцовске, а также в Алтайском, Ребрихинском, Бийском, Зональном, Троицком и Топчихинском районах.

- За 45 минут участники ответят на 30 вопросов. Они разработаны на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования. Ведущий будет читать задание, текст вопроса отображается на экране c иллюстрацией или фотоизображением в качестве подсказки, - сообщает официальный сайт региона.

Принять участие в диктанте смогут все желающие. Тестирование бесплатно. Результаты географического диктанта опубликуют 30 ноября.

Площадки в Барнауле

Алтайский технический университет им. И.И. Ползунова

Адрес: пр-кт Ленина д. 46

Время: 12.00

Кто читает текст: Почетный член Русского географического общества, профессор, известный путешественник Виктор Ревякин

Алтайский государственный университет

Адрес: ул. Димитрова, 66

Время: 12.00

Кто читает текст: кандидат филологических наук и призер конкурса «Лучший лектор России – 2017» Сергей Мансков

Алтайский педагогический университет

Адрес: ул. Молодежная, 55 (главный корпус)

Время: 12.00

Кто читает текст: победитель конкурса «Учитель года Алтая» 2001 года Юрий Абдуллаев

Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования

Адрес: пр-кт Социалистический, 60

Время: 12.00

Кто читает текст: координатор программы «Усынови заказник», кандидат биологических наук Людмила Пожидаева

Молодёжный клуб РГО

Адрес: проспект Ленина 61 (АГУ)

Время: 12.00

Кто читает текст: доцент кафедры природопользования и геоэкологии Ирина Архипова

Подробности акции и список пунктов проведения размещен на ее официальном сайте.

Справка

Русское географическое общество проводит диктант ежегодно с 2015 года. Его основная цель - популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России. В 2015 году к акции присоединились все регионы страны, диктант написали на 210 специально подготовленных площадках. В 2017 году в нем приняли участие более 260 тысяч человек.