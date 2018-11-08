Родственники Марии Бутиной, арестованной в США, собирают деньги на оплату адвокатов

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-08T08:38:55+03:00

Для этого они создали сайт в ее поддержку

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Семья арестованной в Америке Марии Бутиной из Барнаула создала русско-язычный сайт в ее поддержку. Сестра Марина Бутина на своей странице в «ВКонтакте» выставила пост о том, что за последнее время получила огромное количество вопросов о Марии:

- Для того, чтобы внести ясность о произошедшем, адвокатами и моей семьёй была создана новая версия сайта mariabutinafund.ru на русском языке для сбора пожертвований и размещения актуальных новостей о Маше, - пишет девушка.

Напомним, уроженку Барнаула Марию Бутину 15 июля задержали по подозрению во вмешательство в политическую жизнь США в Вашингтоне. По версии обвинения, девушка способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы.

Отец девушки Валерий Бутин рассказал «КП»-Барнаул», что Марию сейчас защищают одни из лучших американских адвокатов. Счета на оплату их работы просто огромные:

- Даже называть страшно, - говорит он.

- Если у Вас есть возможность, прошу Вас сделать символическое пожертвование для обеспечения её защиты в суде, – обращается сестра Марии Бутиной ко всем неравнодушным и благодарит всех, кто в это трудное время поддерживал их семью. - Без Вас нам не справиться!

- И сейчас мне приходят письма со словами поддержки, адресованные дочери, я их переправляю Маше, - рассказал Валерий Бутин. – В Америке у нас есть знакомые, которые распечатывают эти письма на принтере и отправляют обычной почтой. По Штатам эти письма идут около трех недель. Это связано и с тем, что они все подвергаются цензуре и переводятся на английский.

Такая же ситуация и с письмами от Маши. По словам отца, письмо, написанное дочерью месяц назад, семья до сих пор не получила. По телефону отец слышал Марию в минувшее воскресенье.

- С телефонной связью тоже много нюансов, - заметил Бутин. – Свой любой звонок по карточке с автомата заключенный должен обосновать. Бывает, невозможно соединиться или, к примеру, в это время начинается режим, когда их по камерам разгоняют, или связь прерывается…

Сайт поддержки родня Бутиной создала накануне ее дня рождения. 10 ноября Марии исполнится 30 лет.

- К моему огромному сожалению, Маша встретит свой 30-летний юбилей не в кругу семьи, а в камере заключения,- пишет ее сестра. - На днях я буду отправлять ей собранные письма от всех неравнодушных людей. Вы можете тоже при желании отправить Ваше пожелание Маше, слова поддержки, поздравление с Днём рождения мне в личных сообщениях или на почту, указанную на сайте mariabutinafund.ru для обратной связи: info@mariabutinafund.ru

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