«Ольга Глацких вслух высказала то, о чем думает большинство чиновников»

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-07T11:37:01+03:00

Алтайский депутат прокомментировал ее скандальное заявление о том, что «государство не просило вас рожать»

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Алтайский депутат Владислав Вакаев на своей странице в Фейсбуке высказался по поводу нашумевшего заявления «не совсем умной чиновницы из Свердловской области».

Напомним, Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики области, в октябре встречалась с детьми и подростками в Кировграде. Одной из тем встречи стало создание площадок, на которых сможет развиваться талантливая молодежь. И когда зашел разговор о финансировании площадок, женщина сказала:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/676485" frameborder="0"></iframe> «Никто не просил вас рожать».Вы еще не переварили « министра- макрошки и кефирчик», а тут новый чиновничий скандал. На сей раз высказалась бывшая спортсменка, а ныне депутат – Ольга Глацких.

- У молодежи складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков…

После того, как видео попало в сеть и вызвало шквал негодования, чиновницу остранили от работы.

- Знаете, почему это произошло? Главная вина Ольги Глацких с точки зрения начальства в том, что она вслух высказала то, о чем думает большинство российских чиновников. Но у них хватает ума не говорить об этом, - рассуждает Владислав Вакаев. - Впрочем, мы все равно чувствуем это отношение. Вот уже много лет они целенаправленно сбрасывают с себя социальные обязательства – «оптимизируют» образование и здравоохранение, урезают льготы, повышают пенсионный возраст. Молодежь в этом плане – одна из самых ущемленных категорий. Да, какие-то деньги в эту сферу выделяются. Но тратятся они на финансирование каких-то непонятных тусовок, никак не связанных с решением ключевых проблем.

Поэтому, считает Вакаев, в России в этом году наметился рост преступности среди несовершеннолетних. Опять, как в 90-е годы, появляются молодежные группировки, уличные банды.

- Эти люди уже точно поняли, что государство им ничего не должно. И пришли к логичному выводу о том, что и они ничего не должны государству. И пока в головах у чиновников будет сидеть мысль «мы вас не просили рожать», ситуация будет только усугубляться.

Также алтайский депутат высказал мысль о том, что бывшим спортсменам, коей и является Ольга Глацких, вообще не стоит заниматься политикой (в юности она входила в состав сборной по художественной гимнастике и была олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях).

- У спортсменов другая психология. Они привыкли бороться и побеждать. Для них слабый – это проигравший и неудачник, которому победитель ничего не должен. Только вот у нас в стране таких «проигравших» - 80%. Они ждут не презрения, а поддержки и заботы. И власть обязана им их дать.

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