Больше не Сибирь: Как отразится на Алтае выход Бурятии и Забайкалья из округа

6 Нояб. 13:37 2018-11-07T08:04:30+03:00

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Бурятия и Забайкалье – больше не Сибирь. Теперь они относятся к Дальневосточному федеральному округу. Указ об этом на днях подписал президент. Отразится ли сокращение Сибири на жителях Алтайского края – мнением на этот счет поделились эксперты.

Простое очковтирательство?

Очевидно, что Забайкалью и Бурятии гораздо выгоднее находиться в ДФО, чем в СФО, поскольку Дальний Восток сейчас активно поддерживается правительством России. Политолог Юрий Чернышов считает это не совсем справедливым, ведь наши условия жизни ничуть не лучше дальневосточных. А в некоторых смыслах даже хуже.

- По-хорошему надо было принимать решение о выделении льгот и жителям Дальнего Востока, и Сибири. У нас идет отток населения, если так будет продолжаться и дальше, в середине страны получится "дыра", - сказал он.

Видоизменение федеральных округов некоторые эксперты сегодня сравнивают с переименованием милиции в полицию, фактически называя его бессмысленным.

- То есть создается некая видимость работы, которая мало влияет на реальность, но отвлекает от настоящих проблем вроде маленьких зарплат и оттока населения, - сказал Юрий Чернышов.

Денежный вопрос

По словам политолога, с уменьшением размера СФО также сократится и выделение федеральных средств на округ. Как следствие – возможность финансового маневрирования внутри него. То есть косвенно это ударит по карману каждого жителя Алтайского края. Да и сама бумажная волокита, связанная с увеличением ДФО и уменьшением СФО, тоже не бесплатна. Речь идет не только о человеческих ресурсах, но и о вполне материальных вещах вроде затрат на печать новых документов, выпуск новых табличек и т.д.

Экономический обозреватель Василий Морозов считает, что пертурбации ДФО и СФО мало повлияют на Алтай, однако если это влияние произойдет, оно будет больше позитивным, чем негативным.

- Если Бурятия и Забайкалье воспользуются преференциями Дальнего Востока, можно предположить, что алтайский бизнес захочет взаимодействовать с ними интенсивнее, - сказал он.

То есть косвенно это может простимулировать и нашу экономику тоже.

Иное мнение

А вот политик, бывший кандидат в губернаторы края Олег Боронин, считает, что Алтаю не стоит ни переживать, ни радоваться:

- Федеральные округа – это пятое колесо в телеге, никакой роли они не играют, и на жизни нашего региона эти изменения никак не отразятся!

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