Мальчишки-герои: Трое алтайских ребят получили медали «За мужество в спасении»

1 Нояб. 11:44 2018-11-02T09:35:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Троих алтайских подростков наградили в правительстве края медалями «За мужество в спасении». Двое мальчишек не растерялись в сложнейшей ситуации и вытащили из воды тонущего 5-летнего ребенка. Еще один подросток спас от гибели своего старшего товарища, который едва не утонул в Бие.

Парни сами едва держались на воде…

Ужасный случай произошел этим летом на пруду возле села Дружба. Стояла жаркая погода. На водоеме было много отдыхающих. В том числе здесь купались мальчишки из села Бочкари – 13-летний Дмитрий Немчинов и 14-летний Максим Аксенов. Вдруг ребята увидели, как проплывающий мимо мужчина начал внезапно тонуть, при этом на его плечах сидел маленький мальчик. Ребята, не раздумывая ни секунды, бросились на помощь. Подхватив 5-летнего ребенка за руки они с трудом, но все же доплыли до берега. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Как выяснилось позже, у него остановилось сердце, что и стало причиной этой драматической ситуации.

Дмитрий Немчинов и Максим Аксенов со спасенным 5-летним Олегом и его мамойФото: Олег УКЛАДОВ

Общаясь с журналистами, Максим и Дима рассказали, что сами только недавно научились плавать и еще с трудом держатся на воде, но в критической ситуации мальчишки даже не успели подумать о собственной безопасности. Едва только переглянувшись, они бросились на помощь ребенку.

Кстати, спасенный мальчик вместе со своей мамой и бабушкой также присутствовал на церемонии награждения. Ребенок вручил мамам отважных подростков цветы, а бабушка со слезами на глаза поблагодарила мальчишек за спасенную жизнь ее внука, а их родителей - за прекрасное воспитание.

Спас товарища от неминуемой смерти

Также медаль «За мужество в спасении» получил 14-летний бийчанин Максим Шептун. 27 мая он и его товарищ пошли купаться на Бию.

18-летний приятель нырнул в воду с небольшой высоты, а после того, как оказался на поверхности воды, Максим сразу заметил, что с товарищем что-то не так.

Максим Шептун получил медаль из рук сенатора Сергея БелоусоваФото: Олег УКЛАДОВ

Тогда он вытащил его на берег, сделал искусственное дыхание и вызвал «скорую помощь». Позже выяснилось, что, ныряя, юноша ударился головой о вкопанную в дно покрышку. Из-за удара у парня раздробился один из шейных позвонков, наступила мгновенная парализация ног и кистей рук. Позже врачи прямо сказали, что если бы не решительные действия Максима, его товарищ не смог бы самостоятельно выбраться из воды.

Кстати, Максим рассказал, что навыкам оказания первой помощи он научился в школе на уроках ОБЖ.

После церемонии награждения мальчишки побывали в пожарно-спасательных подразделениях МЧС по краю, а также посетили детский технопарк «Кванториум 22». Там дети стали участниками деловой игры «Демиурги».