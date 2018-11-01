Развенчиваем мифы о веганстве: Прожить на растительной пище в нашем климате - реально!

1 Нояб. 05:50 2018-11-02T10:39:47+03:00

Почему люди осознанно отказываются от продуктов животного происхождения, и из чего состоит их рацион

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А вы знали, что 1 ноября – красный день календаря? Для веганов. Именно сегодня веганское сообщество всего мира отмечает свой праздник.

Фото предоставлены ООО «АОК» и из открытых источников.

Веганизм или веганство, по сути, представляет собой целую философию. Ее последователи не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения, в том числе яйца и молоко. Они не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.

Фото предоставлены ООО «АОК» и из открытых источников.

Мифы, да и только!

Несмотря на растущую популярность этого движения, в обществе до сих пор бытуют ошибочные представления о веганстве. Попробуем развенчать часто встречаемые мифы.

Веганство — это всего лишь модное поветрие

Возможно, некоторые молодые люди и становятся веганами-сыроедами в поисках себя. Но все же большинство из них пришли к веганству из идеологических соображений. В основе их идеологии — восприятие животных как существ, равноценных человеку.

Это секта

Веганы не отличаются от других людей: среди них встречаются и буддисты, и индуисты, и христиане, и атеисты. Хотя среди веганов действительно распространены увлечения восточными практиками эзотерикой, но это не имеет никакого отношения к сектантству.

Веганам не хватает необходимых питательных веществ, поэтому их физическая полноценность сомнительна

Из учебника по биохимии для студентов Медицинской академии им. И.М. Сеченова, составленного членом-корреспондентом РАН Е.С. Севериным, следует, что при тщательно выверенном веганском питании обеспечить полноценный набор аминокислот возможно. Так или иначе, среди веганов есть успешные спортсмены. Это борцы Майк Тайсон и Мак Данциг, яхтсмен Федор Конюхов.

Веганство невозможно в российском климате

По мнению невегетарианцев, в стране, где 8 месяцев зима, организму требуется хорошее «горючее», которое не заменить картошкой и капустой. Во-вторых, в России не наблюдается круглогодичного изобилия фруктов и овощей. Чтобы нивелировать первый негативный фактор, веганы, как правило, ведут здоровый образ жизни и активнее мясоедов занимаются закаливанием и даже моржеванием. Что касается второго, то отсутствие фруктово-овощного разнообразия — само по себе миф. Большинство плодов из других стран сегодня можно купить в магазине.

И, пожалуй, главный миф - у веганов ограниченное меню.

Если веган не ограничивает себя сыроедением или потреблением только локальных продуктов, то его меню может быть довольно разнообразным, поскольку в него входит то, что большинство не замечает на полках супермаркетов — большой ассортимент круп, бобовых, ростков, приправ и трав. То, к чему мясоеды относятся, как к гарниру, веганы рассматривают, как основу самоценного блюда, с которой можно экспериментировать.

Фото предоставлены ООО «АОК» и из открытых источников.

Вместо паштета из печени веган ест хумус или гуакамоле, вместо борща — индийский дал, вместо плова или паэльи — шафрановый рис с лимонником и кокосовым молоком или спагетти с белыми грибами, спаржей и базиликом.

А к излюбленному лакомству веганов, которое, кстати, понравится даже людям далеким от подобного образа жизни, относится урбеч.

Фото предоставлены ООО «АОК» и из открытых источников.

Национальный дагестанский продукт малоизвестен широким массам в отличие от того же хумуса, но его питательная ценность неоспоримо высока. Неслучайно урбеч значится в списках, так называемых, суперфудов.

Фото предоставлены ООО «АОК» и из открытых источников.

Урбеч, или урба - это 100% натуральная паста, которую получают по традиционной технологии путем перетирания между жерновами сырых семян или орехов до состояния выделения масляной основы. Орехи и семена не обрабатываются при помощи высоких температур, а значит, сохраняют все свои полезные свойства. Такой продукт полезен не только веганам, сыроедам, но и всем, кому не безразлично собственное здоровье и долголетие.

Урбеч практически невозможно самостоятельно приготовить в домашних условиях. Если перетирать семена и орехи при помощи кофемолки или блендера, то они не выделяют необходимой для пасты масляной консистенции. Проще всего приобретать урбеч в специализированных магазинах, торгующих экологически чистыми продуктами, в сыроедческих лавках или у производителей продукта.

У нас на Алтае изготовлением натурального урбеча занимается «Алтайская Ореховая Компания». В ее ассортименте – внимание (!) – 14 различных видов этой пасты. Они делают урбеч из мака, фисташек, кедрового ореха, кешью, тыквы, темного льна, белого льна, конопли, абрикосовой косточки, фундука, белого и темного кунжута, семян чиа и арахиса.

При этом, у каждого вида целый перечень полезных свойств.

Так, например, кунжутный урбеч содержит рекордное количество кальция. Его рекомендуют употреблять при заболеваниях полости рта, кашле, запорах, геморрое. Он помогает укрепить волосы и ногти, уменьшить концентрацию желудочного сока, снизить кислотность. При серьезных нагрузках и после болезней этот вид урбеча способствует быстрому восстановлению силы. Кроме того, его рекомендуют тем, кому требуется увеличить мышечную массу.

А вот, урбеч из семян тыквы - кладезь цинка. По его содержанию она стоит на втором месте после устриц. Если в организме не хватает цинка, то он быстрее стареет, сложнее восстанавливается, у детей может происходить задержка развития, все иммунные процессы замедляются. При нехватке этого элемента не редки хронические усталость и апатия, потеря зрения. Урбеч может помочь справиться с подобными проблемами и восполнить запасы цинка в организме.

Благодаря богатому содержанию витаминов А, В1, В2, В3, С, железу, никотиновой кислоте, фосфору урбеч из кешью помогает справиться при депрессиях, проблемах с обменными процессами, анемиях. Паста способствует нормализации холестерина и перезапуску замедлившихся процессов в организме.

Следующую пасту можно рекомендовать людям с избыточным весом. Арахисовый урбеч усиливает ощущение сытости и вполне способен заменить полноценный перекус. Содержащиеся в нем полифенолы помогают в процессе укрепления сердечно-сосудистой системы.

Рассказывать о полезных качествах этого продукта можно бесконечно долго. На сайте «Алтайской Ореховой Компании» www.aok.su представлено все разнообразие урбеча с подробным его описанием. К тому же, там вы найдете натуральные снеки (фруктово-ореховые смеси, стаканчики с сухофруктами), арахисовые пасты (традиционные, шоколадные, хрустящие и даже кокосовые) и медовые композиции.

Фото предоставлены ООО «АОК» и из открытых источников.

Как видите, быть веганом – не приговор и не тяжкая ноша. Мы ни в коем случае не призываем всех и каждого отказываться от употребления мяса, но взять на заметку пищевые ноу-хау веганов вполне возможно. Просто разнообразьте свой рацион, расширьте гастрономические взгляды, питайтесь вкусной и полезной пищей!

Фото предоставлены ООО «АОК» и из открытых источников.

Урбеч и другую продукцию «Алтайской Ореховой Компании» вы можете найти в магазинах:

- «Компас здоровья», пр. Ленина 113, ул. Попова 70Д (ТЦ Район),

- ТЦ «Заря» (кофейня «Морокко»), ул. Власихинская 166,

- магазин спортивного питания Maximummuscle, ул. Малахова 146 А,

- магазин «Горная Аптека», ул. Ползунова 42

Фото предоставлены ООО «АОК» и из открытых источников.

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