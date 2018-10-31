История «Алтай-Кокса» в судьбе одного мастера

31 Окт. 07:13 2018-10-31T11:29:06+03:00

Как в капле воды отражается океан, так и в судьбе одного человека можно увидеть историю завода и города. Евгений Романов, мастер участка по регулировке и обогреву коксовых печей, приехал на Алтай молодым специалистом на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку. Это было время становления промышленного гиганта, энтузиазма и духовного подъема первых строителей коксохимзавода и Заринска.

Строительство первой коксовой батареиФото: Из архива предприятия

Сегодня мы внимательно вглядываемся в судьбы людей, которые, словно мифические герои, поднимали города, предприятия, делая то, что никто в мире до них не решился создать. В чем их секрет? Где они черпали энергию для интенсивного труда? И почему сейчас они полны мудрости и внутренней силы…

Митинг по поводу пуска коксовой батареиФото: Из архива предприятия

Ходили в болотных сапогах

– Евгений Александрович, как вы стали участником масштабных событий всесоюзного значения – строительства и пуска Алтайского коксохимического завода?

– Сейчас думаю, все было как будто вчера – после окончания индустриального техникума в 1981 году я молодым специалистом по направлению приехал из Кемеровской области на Алтай. Мы с женой только сыграли свадьбу. Она, не раздумывая, отправилась за мной в неизвестность, в необустроенную жизнь, на маленькую станцию Заринская. А здесь – непроходимые улицы без освещения, в общем, одна большая стройка. Старожилы до сих пор вспоминают истории, как из Заринска ехали в болотных сапогах, а в Барнауле сдавали их в камеру хранения и переобувались в сменку.

Таких, как мы, было много. Тогда говорили – «Коксохим» строит весь Советский Союз. Стройплощадка была многонациональной – русские, молдаване, казахи, туркмены, белорусы, узбеки... И все дружили, работали с самоотдачей. На Всесоюзную стройку приезжали люди разных профессий: машинисты коксовых машин, технологи-газовщики, тоннельщики, которые уже имели опыт работы на металлургических комбинатах Темиртау, Челябинска, Новокузнецка.

Энтузиазм всесоюзных строекФото: Из архива предприятия

– Масштаб задач вас не пугал?

– Тогда мы были молоды и полны энтузиазма, любые трудности казались по плечу. Знали, что кокс нужен стране для развития металлургической промышленности. И делали все для того, чтобы в запланированные сроки, в 1981 году, выдать первую продукцию. Пуск первой коксовой батареи каким-то удивительным образом совпал с главным событием моей жизни – в семье родилась старшая дочь Лена. А буквально через две недели мы получили новую двухкомнатную квартиру. Тогда микрорайоны города росли на глазах. Наши ровесники справляли свадьбы, новоселья, растили детей. Мы ходили друг к другу в гости без предупреждения и не считали преградой строительную грязь и отсутствие асфальта. Заринск был городом молодых. И у всех нас памятные даты жизни тесно связаны с историей завода...

Строительство первой коксовой батареиФото: Из архива предприятия

В Алжире уважали русских

– Евгений Александрович, какими профессиональными достижениями вы гордитесь больше всего?

– Конечно, для меня важно то, что мы выполнили план пятилетки: к 1985 году ввели в производство четыре коксовые батареи и выдали стране 4 млн тонн кокса. На алтайском коксохимическом заводе запускали единственную в мире (!) батарею-«миллионку» на привозном газе – пропан-бутановой смеси. Легко пускать, когда газ свой рядом. А вот когда привозной газ надо нагреть до определенной температуры и подать через временные газопроводы на батарею, а потом уже загрузить коксовые печи угольной шихтой и получить газ обратно – вот это задача!

Своим личным достижением считаю то, что за все годы работы не допустил ни одной аварийной ситуации. Моя задача как мастера и наставника – обучить и настроить людей так, чтобы каждый день уходить с работы со спокойной душой. Приятно, что мой опыт оценили на уровне региона. Недавно за вклад в развитие традиций наставничества наградили почетной грамотой правительства Алтайского края.

Евгений Романов на рабочем местеФото: Из архива предприятия

– Насколько мне известно, ваш опыт пригодился не только на алтайском заводе, но и на зарубежных предприятиях.

– Меня и еще двоих специалистов направляли от «Алтай-Кокса» в командировку в Алжир, где мы оказывали консультативную помощь арабским коксохимикам. Работал там с 1992 по 1995 годы, жил с семьей в трех километрах от Средиземного моря…

Кроме местного колорита меня поразило огромное уважение к россиянам. Если принимал решение русский специалист, то местные его точно выполняли и с честью шли об этом докладывать. В целом было приятно с арабами работать. После командировки я вернулся на родной «Алтай-Кокс». 12 лет трудился газовщиком в коксовом цехе, а в 2006 году стал мастером участка регулировки и обогрева коксовых печей.

– Что значит завод в вашей судьбе?

– Только подумайте, я участвовал, по сути, в историческом событии – пусконаладке первой батареи «Коксохима». И уже 37 лет работаю в коксовом цехе. За эти годы привык к нашему четкому ритму, батарею чувствую душой – ее дыхание, температуру, пульс. Так что родной завод – вся моя жизнь! Сейчас предприятие – это отлаженный промышленный механизм. В моей бригаде 30 человек, на которых я могу полностью положиться. Моя дочь и ее муж – уважаемые на заводе специалисты. И по красивым и обустроенным городским улицам мы теперь гуляем большой семьей из трех поколений – у нас подрастает внук.

Евгений Романов с семьейФото: Из архива предприятия

Справка «КП»:

Заслуженный работник «Алтай-Кокса» Евгений Романов награжден знаком отличника соцсоревнований черной металлургии СССР (1989 г.), благодарностью губернатора Алтайского края (2006 г.), почетной грамотой правительства Алтайского края (2008 г.), почетной грамотой участника краевого конкурса «Лучший шеф-наставник – 2018», признан «Мастером года «Алтай-Кокса» (2013 г.).