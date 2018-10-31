«Ваш вопрос взят на контроль!»

31 Окт. 08:25 2018-10-31T12:57:58+03:00

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25 октября состоялся «Единый день контроля» Сибирской генерирующей компании. Традиционная акция в формате телефонной «Прямой линии» помогает поддерживать непосредственный контакт с потребителями, своевременно выявлять проблемные места в сфере поставок тепловых ресурсов, что в конечном итоге позволяет улучшать качество и повышать надежность теплоснабжения городов Сибири.

В Барнауле площадками для «Единого дня контроля» стали студия радио «Комсомольская правда» (106,8 FM) и пресс-центр редакции. В течение двух часов на вопросы горожан отвечали руководители подразделений СГК: директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс и директор барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков.

Прямая зависимость

Поступавшие вопросы в основном касались старта начавшегося в сентябре очередного отопительного сезона и работы систем централизованного теплоснабжения в городе. Так, многих барнаульцев беспокоила недостаточная температура батарей в их домах.

Александр Гросс поспешил успокоить горожан, объяснив это тем, что температура воды в батареях напрямую зависит от среднесуточных показателей температуры воздуха на улице.

- Многие волнуются, сравнивая температуру своих батарей с прошлым годом. Но вспомните, год назад в это время на улице было минус 15 и лежал снег. В этом же году осень выдалась теплой, - пояснил он. - Как только снаружи похолодает - значительно поднимется и температура ваших батарей. По поводу оплаты: наверняка у вас в доме стоит прибор учета: он фиксирует, сколько тепла зашло в дом. И именно по этому фиксированному показателю будет производиться расчет.

Кому и как платить?

Параллельно на электронную почту редакции «Комсомольской правды» приходили обращения к представителям СГК с просьбой разъяснить тонкости тарифного регулирования и порядка учета тепловой энергии.

Так, Евгений написал в письме, что в этом году у всех жильцов дома истек срок эксплуатации счетчиков на отопление: «Многие изъявили желание самостоятельно установить новые, кто-то хотел сдать на поверку старые. Однако управляющая компания заявила, что пока официально более 70% жильцов не проголосует на собрании за замену приборов и не заменит их - все будут платить по нормативу. Почему так?

- Для того чтобы использовать индивидуальные приборы учета по отоплению, должно быть «оприборено» 100% всех жилых помещений, да и сам дом должен быть оборудован общедомовым прибором учета, - отметил Игорь Холодков. - В других случаях идет равномерное, по занимаемой площади, распределение показаний общедомового прибора учета. При его отсутствии расчет производится по нормативам, утвержденным органами местного самоуправления.

Почему «гудят» батареи?

Часто поступали звонки, связанные с «недоработками» управляющих компаний, в результате чего жители барнаульских квартир испытывают дискомфорт.

Двое барнаульцев пожаловались на громкий звук, исходящий от батарей. Постоянный навязчивый шум мешает ночью спать. Энергетики предположили, что это связано с некорректной работой элеваторного узла, который находится в подвале, пообещали направить специалистов на место, чтобы ликвидировать эту проблему.

Всего за время «Прямой линии» на телефон и электронную почту редакции поступило порядка 30 вопросов. Информацию по каждому телефонному звонку представители СГК фиксировали, задавали уточняющие вопросы, давали развернутые ответы. Большинство обращений «приняты в работу» - специалисты компании дополнительно разберутся в ситуациях и постараются их решить.

Представители энергохолдинга заверили, что в настоящее время в городе обеспечено надежное теплоснабжение; теплотрассы, оборудование, техника и, конечно, специалисты готовы к несению максимальных зимних нагрузок.

А мы напомним, что аварийно-диспетчерская служба Барнаульской теплосетевой компании работает в круглосуточном режиме. Задать волнующий вопрос и оставить заявку вы всегда можете по телефону (3852) 59-97-15.