Сильнее обстоятельств: футболисты-ампутанты «Динамо-Алтай» стали чемпионами России

30 Окт. 12:19 2018-10-31T07:05:56+03:00

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Никто из этих мужчин не знает, как сложилась бы их судьба, не попади они каждый в свое время в команду футболистов-ампутантов «Динамо-Алтай». В этом году ребята в пятый раз выиграли чемпионат России, а буквально в эти дни трое игроков из Барнаула защищают честь страны на чемпионате мира.

От группы здоровья до пятикратных чемпионов России

У каждого, кто выступал когда-то, или играет сейчас за команду «Динамо-Алтай», своя судьба. Многие ребята стали инвалидами еще в детстве, ну а кто, будучи мальчишкой, не любил играть в футбол?!

Так и здесь. Оставшись без ноги, а кто-то без руки, ребята все равно хотели заниматься спортом. В Барнауле история футбола ампутантов началась с команды «ИНВ-ЭСКО-СПОРТ». Это был 1989 год. В этом коллективе играл нынешний председатель футбольного клуба «Динамо-Алтай» Леонид Кинякин.

– Четыре года мы играли в команде «ИНВ-ЭСКО-СПОРТ», но ситуация повернулась так, что большая часть игроков этой команды, в том числе и я, решили, что настало время что-то менять. Так, в 1993 году появилась команда «Алтай». Это был коллектив единомышленников. У каждого были друзья-предприниматели. Они нам и помогали с поездками на соревнования, – рассказывает Леонид Кинякин о периоде становления команды.

С мячом председатель команды "Динамо-Алтай" Леонид КинякинФото: Олег УКЛАДОВ

Практически все 90-е годы «Алтай» выезжал на турниры на спонсорские деньги, но с началом нулевых ситуация в этом отношении резко ухудшилась. Все меньше становилось энтузиастов, которые готовы были поддержать футболистов-ампутантов, тогда игрокам пришлось обратиться в краевое спортуправление.

Футболисты-ампутанты «Динамо-Алтай» раскрыли секреты успехаФото: Олег УКЛАДОВ

Так нашлось решение отдать ребят под крыло футбольного клуба «Динамо-Барнаул». С 2003 года команда футболистов-ампутантов стала называться «Динамо-Алтай», а уже в 2004 году она впервые в своей истории стала чемпионом России. Сами игроки тогда признавались, что именно бренд «Динамо» воодушевил их в то время и существенно добавил ответственности.

Счастливым временем для команды оказался период с 2011 по 2013 годы, когда ребята три раза подряд завоевали золотые медали чемпионата России. Спустя пять лет, а именно в сентябре 2018 года, команда «Динамо-Алтай» в пятый раз стала чемпионом России.

Опыт, помноженный на года

Из нынешнего состава настоящие старожилы команды – Александр Исаенко, Евгений Криулин и Виталий Телух.

Если говорить об Александре, то в свое время он серьезно занимался хоккеем. Выступал за молодежную команду «Мотора». Потом в его жизни произошло несчастье – серьезнейшая травма на производстве. Больше всего пострадали ноги. Одну врачам удалось собрать, а вот вторую ампутировали… Можно только догадываться, что чувствовал тогда человек, который не представлял свою жизнь без спорта. А тут команда футболистов - таких же, как он ребят, которые даже на одной ноге рвутся в бой и играют с упоением, как настоящие мужчины сражаются друг за друга и свою команду.

Футболисты-ампутанты «Динамо-Алтай» раскрыли секреты успехаФото: Олег УКЛАДОВ

Евгению Криулину 53 года. Он получил инвалидность еще в детстве. Буквально все его партнеры по клубу отмечают, что он очень техничный игрок, плюс незаурядные человеческие качества. Недаром на протяжении долгого времени он был капитаном команды, привлекался в сборную Советского Союза и затем в сборную России.

Виталий Телух в свое время потерял руку. У футболистов ампутантов ребята с такими травмами становятся вратарями. Вот и Виталий долгое время был номером один в команде «Динамо-Алтай», но и теперь он продолжает передавать свой колоссальный опыт молодым игрокам.

Новое поколение лидеров

В настоящее время бесспорные лидеры команды «Динамо-Алтай» – Игорь Жилин, Дмитрий Удалов и Георгий Криволуцкий. Буквально в эти дни ребята защищают цвета российского флага на чемпионате мира, который проходит в Мексике.

Игорь Жилин на протяжении 20 лет выступает за национальную сборную страны, является пятикратным чемпионом России и пятикратным чемпионом мира. Несколько раз он становился лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Пятикратный чемпион мира Игорь ЖилинФото: из личного архива героя(ев) публикации

Партнеры по команде говорят, что Игорь как на футбольном поле, так и в жизни демонстрирует образцовую концентрацию, он всегда очень выдержан и серьезен.

Совсем по-другому себя ведет Дмитрий Удалов, которого ребята называют одним из самых главных весельчаков в команде. Дмитрий никогда не лезет за словом в карман, при этом его искрометные шутки, всегда оказываются к месту. Но не только своими шутками известен Удалов. Достаточно сказать, что он дважды признавался лучшим игроком планеты, а по итогам прошедшего чемпионата России стал лучшим нападающим.

Футболисты-ампутанты «Динамо-Алтай» раскрыли секреты успехаФото: Олег УКЛАДОВ

Георгий Криволуцкий один из самых молодых игроков «Динамо-Алтай», но в его коллекции уже есть серебряная медаль чемпионата мира. Четыре раза он становился чемпионом России.

Леонид Кинякин рассказывает, что еще с юных лет Георгий Криволуцкий отличался своей повышенной целеустремленностью. Как оказалось, это помогло ему не только в спорте, но и в жизни. Сейчас у Жоры, как его все называют в команде, прекрасная семья, и бизнес, который он развивает вместе с партнерами.

На что живут футболисты-ампутанты?

Председатель футбольного клуба «Динамо-Алтай» Леонид Кинякин рассказал, что 30 лет назад, когда в регионе только зарождался футбол ампутантов, у инвалидов была пенсия 100-120 рублей при средней зарплате 150 рублей. Тогда некоторые футболисты подрабатывали, чаще всего сторожами. Устроиться на работу без ноги уже тогда было не так-то просто.

Нелегкими для ребят были 90-е годы. Участие в соревнованиях становилось возможным благодаря спонсорским деньгам.

Когда команда попала под крыло футбольного клуба «Динамо-Алтай», ребятам начали платить минимальную зарплату, но все-таки это была прибавка к небольшой пенсии.

Футболисты-ампутанты «Динамо-Алтай» раскрыли секреты успехаФото: Олег УКЛАДОВ

В футбол ребята играют без протезов, это одно из главных условий соревнований, и делается это для того, чтобы все были в равных условиях.

В жизни для футболистов протезы являются предметом первой необходимости. Как оказалось, сколько существует клуб «Динамо-Алтай», столько же он активно взаимодействует с Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Именно эта организация помогает нашим футболистам с изготовлением многофункциональных протезов, которые стоят серьезных денег. По установленным правилам ампутанты могут рассчитывать на полную замену протеза каждые два года. Не менее эффективное взаимодействие выстроено с Барнаульским протезно-ортопедическим предприятием и протезно-ортопедическим центром «АлОрто».

Некоторые игроки команды заказывают для себя дополнительные протезы, которые пригодны для плавания и посещения бани. С этим также помогает Фонд социального страхования. Кстати, походы в баню – это одна из главных традиций команды «Динамо-Алтай».

В целом же во главе угла в этом коллективе всегда были крепкая дружба и взаимовыручка. Многие футболисты шутят, что живут на две семьи – одна, это жена и дети, другая – команда, без которой вряд ли кто-то из ее игроков сможет представить свою жизнь.