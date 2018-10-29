В Барнауле написали послание в 2068-й год

29 Окт. 13:19 2018-10-29T13:44:52+03:00

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В день столетия комсомола, 29 октября, в барнаульском музее «Город» отправили послание в 2068-й год. В красную капсулу торжественно заложили текст, добавив флэшку с видео.

Когда смотришь видео и читаешь текст, то честно говоря, переносишься больше в прошлое, чем в будущее. Текст письма пафосный и бюрократический одновременно, как будто его писали комсомольцы 20 века под надзором партийных чиновников.

Капсулу вскроют через 50 лет.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Мы социально ответственная молодежь, ведь наше будущее и ваше настоящее зависит только о нас! - заявляют авторы послания. - Именно поэтому развиваем и популяризируем деятельность в сфере добровольчества, спорта, науки, активно пропагандируем здоровый образ жизни, толерантность друг к другу и старшему поколению». И дальше в таком же стиле.

Капсулу замуровывать и закапывать не будут, ее поместят в экспозицию музея «Город».

Текст письма пафосный и бюрократический одновременно, как будто его писали комсомольцы 20 века под надзором партийных чиновников.Фото: Олег УКЛАДОВ

А между тем в Алтайском краеведческом музее сегодня можно увидеть пожелтевшее письмо от комсомольцев 1968 года, пролежавшее 50 лет на площади Сахарова. Капсулу с этим письмом торжественно вскрыли в сентябре.

Что было написано в капсуле из 1968 года (с сокращениями)

«Вам, празднующим столетие Ленинского комсомола, мы, празднующие пятидесятилетие нашего славного Союза, шлем свой боевой комсомольский привет. Мы приветствуем вас, наши дорогие потомки и преемники, с непоколебимой уверенностью в торжестве великого дела коммунизма, во имя которого мы живем, учимся и трудимся, которому посвящаем всю свою жизнь.

И сегодня перед лицом всего народа, перед памятью павших и перед теми, кто придет в жизнь после нас, мы дали торжественную клятву – сил своих не пожалеем, жизни своей не пощадим, чтобы с честью пронести вперед революционную эстафету! Когда мы давали эту клятву, мы видели перед собой вас, наши далекие потомки. Мы верим, что, читая это письмо, вы скажете о комсомольцах семидесятых годов: «Они умели держать свое слово»...

Капсулу времени передали в музей.

Мы разговариваем с вами сегодня от лица всех комсомольцев первого полувека социалистической революции. Нашим старшим товарищам выпало великое счастье видеть и слышать Ленина. С тех пор, как священный девиз и пароль для входа в завтрашний день, мы несем в молодых сердцах бессмертные слова ленинского наказа: учиться коммунизму, помогать партии строить коммунизм. На наших глазах, при нашем участии творится светлое будущее, которое наследуете вы. Это будущее зарождалось на баррикадах революции и в битвах гражданской войны.

Сегодня мы с гордостью оглядываемся вокруг. Хорошо стало у нас на Алтае! И во всем виден твердый и задорный комсомольский почерк. Яркой радугой бегут миллионы метров ткани со станков Барнаульского меланжевого комбината. Тысячи дизелей выходят из ворот завода транспортного машиностроения, тысячи тракторов выпускает Алтайский тракторный завод. А ведь эти предприятия, как и многие другие, были построены в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны, главным образом силами молодежи и женщин. В лютую стужу, впроголодь, обжигая руки о застывший на морозе металл, они возводили корпуса и монтировали оборудование. Мы преклоняемся сегодня перед величием их дел...

Текст этого письма замурован в основе специального установленного памятника перед барнаульским Дворцом спорта 27 октября 1968 года. Письмо принято на торжественном пленуме Алтайского краевого и Барнаульского городского комитетов ВЛКСМ, посвященном 50-летнему юбилею комсомола.

Высокая честь замуровать это послание потомкам была предоставлена молодому рабочему Алтайского моторного завода ударнику коммунистического труда Вадиму Савиных, лучшему механизатору Советского района Виктору Белянину, комсомольцу с 1920 года, члену губкома РКСМ 1923 года М.Ф. Марсакову, пионерке, отличнице учебы 55-й школы города Барнаула Тане Досеевой и октябренку 27-й средней школы города Барнаула Юре Першину».