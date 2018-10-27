2018-10-26T13:27:16+03:00
Общество

Какое будущее ждет многострадальный Речной вокзал

Власти Барнаула заявили, что разрешение на снос здания новому собственнику не давали
Дарья САВЕНКО
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Власти Барнаула заявили, что разрешение на снос здания новому собственнику не давали.Власти Барнаула заявили, что разрешение на снос здания новому собственнику не давали.Фото: Дарья САВЕНКО
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Последние несколько недель в Барнауле обсуждают возможность строительства санатория вместо Речного вокзала. Одни эту идею поддерживают, а другие наоборот, считают, что старое здание лучше отреставрировать. Но будет ли действительно там санаторий?

А кто хозяин?

Как сообщили в пресс-службе администрации города Барнаула, в настоящий момент владельцем здания Речного вокзала и прилегающего участка площадью почти в 18 тысяч квадратных метров является топливно-энергетическая компания «ТалТЭК». В самой компании «КП» отказали в комментарии, однако на здании уже давно размещен баннер «ТалТЭК». Помимо этого, скоро там состоится открытие итальянского ресторана «Пьяцца Италия», который является проектом компании.

В сентябре «Талтэк» отметил в здании «Речного вокзала» 20-летие компании. Фото: Дарья САВЕНКО

В сентябре «Талтэк» отметил в здании «Речного вокзала» 20-летие компании.Фото: Дарья САВЕНКО

В сентябре «ТалТЭК» отметил в здании «Речного вокзала» 20-летие компании. Приглашены были Валдис Пельш, Дмитрий Маликов, Валерия с мужем Иосифом Пригожиным. По завершению праздника над Обью прогремел грандиозный салют.

Будут ли сносить?

Новость о том, что здание Речного вокзала снесут, а вместо него появится санаторий, появилась в одном из местных СМИ, однако в администрации это не подтвердили.

- Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула выдал новому владельцу Речного вокзала ("ТалТЭКу", - прим. ред.) градостроительный план земельного участка без права размещения объектов капитального строительства, - ответили в пресс-службе.

Ранее руководитель комитета по информационной политике администрации Барнаула Екатерина Андреева рассказала, что в мэрию города никаких обращений от собственников здания не поступало. Ни по поводу его сноса, ни по поводу реализации на этой территории другого проекта.

А что хотели построить раньше?

Здание Речного вокзала было построено и сдано в эксплуатацию в 1985 году. В 2013 году его на продажу выставил собственник - Западно-Сибирское речное пароходство. Более чем за 170 млн рублей здание приобрело ООО «Прогресс-Н», которое относится к строительной компании «Сибирия».

Спустя два года в интернете опубликовали проекты по освоению территории барнаульского Речного вокзала. Речи о сохранении здания и не стояло. Согласно проекту, там должны были появиться многоэтажный жилой комплекс и торговый центр. Планировалось, что высота домов будет от 5 до 24 этажей! Помимо этого, там были предусмотрены фитнес-центр, спортивные площадки, торговый центр с гипермаркетом, двухуровневая парковка и другое. Проект оказался грандиозным, но к нему не были готовы ни горожане, ни администрация. Вскоре его заморозили, а Центральный районный суд и вовсе запретил строить жилые дома на Речном вокзале.

В мае 2017 года глава города Сергей Дугин заявил, что здание используется бестолково, и его могут снести. По его мнению, на его месте хорошо будет смотреться круглогодичный многофункциональный центр с кафе и гостиницей. После о многострадальном здании ничего не было слышно, кроме того, что там провели капитальный ремонт.

Сейчас известно только то, что компания "ТалТЭК" откроет в здании итальянский ресторан. Остальные планы пока остаются тайной.

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