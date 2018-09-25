Маликов, Валерия и Пельш прилетали на банкет в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:22 2018-09-25T08:58:29+03:00

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Гулять - так гулять! 21 сентября одна из компаний Барнаула (занимается добычей и реализацией энергетических и коксующихся углей – прим. авт.) с размахом отметила свое 20-летие. В ресторане для 150 сотрудников пели и плясали звездные гости - Дмитрий Маликов и Валерия, а Влад Пельш был ведущим праздника.

- Все звезды откликнулись практически сразу,- рассказала «Комсомолке» Ольга Жуковская, организатор праздника.

Юбилей, по ее словам, получился душевный. Остроумный, обаятельный Пельш много импровизировал и шутил. Дмитрий Маликов сначала покорил слушателей авторскими композициями, потом переключился на более зажигательные мелодии. Валерия, исполнившая 12 песен, также очаровала своей харизмой.

- Это было грандиозное мероприятие, - делится эмоциями в соцсетях телеведущая Соня Сапрыкина, одна из гостей праздника. - Звезды прилетели со своими музыкантами, бэк-вокалом. Всех надо было разместить, четко выполнить условия райдера. Дмитрию Маликову, к примеру, для выступления нужен был рояль.

Праздник закончился шикарным фейерверком, который запускали с баржи.

Валдис Пельш и Соня СапрыкинаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я видел это зрелище с Ленинского, - рассказывает наш корреспондент Олег Укладов. – Фейерверк был не хуже, чем в День города.

- Все прошло круто, но при этом легко, здорово, все гости довольны, - делится впечатлениями Соня Сапрыкина, называя Пельша красавчиком и большим профессионалом, а Иосифа Пригожина, мужа Валерии – душкой.

Соня Сапрыкина и Дмитрий Маликов.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Все они простые и общительные, - радуется Соня. - Все равно есть стереотип, что звезды такого уровня высокомерные. Нет, у них не было такого, что вот приехали в Барнаул - провинцию. Все классные.

Сумма гонорара организаторами не разглашается. Кстати, в июле Ольга Жуковская занималась организацией приезда на одну из барнаульских свадеб Дмитрия Нагиева. Тогда в соцсетях и СМИ его гонорар озвучивался в круглую сумму – 4 млн руб. Однако, по словам организатора, эта сумма явно завышена.

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