29 Окт. 07:00 2018-10-29T13:45:40+03:00

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Современный технологический мир породил новую глобальную «эпидемию» – миопию или, проще говоря, близорукость. В Алтайском крае к окончанию школы более 60% учащихся имеют нарушения зрения. О том, как предотвратить этот бич современности, как мы можем помочь сохранить зрение себе и своим детям, обсудили на круглом столе, который организовала «Комсомольская правда». В обсуждении приняли участие ведущие врачи и эксперты по медицине Алтайского края.

Окулист вам в помощь

Как известно, любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Это утверждение напрямую касается и зрения. По словам экспертов, участников круглого стола, если вовремя проходить все скрининговые программы, то можно заранее понять, что у ребенка есть нарушения зрения, или могут возникнуть в будущем. Это позволит создать в семье приверженность к здоровому образу жизни и выработать специальный зрительный режим.

- В целом сеть офтальмологичесих коек и кабинетов представлена у нас в крае достаточно хорошо. Также доступность офтальмологической службы связана с наличием врачей на первичном приеме. Такие специалисты на вес золота, особенно в районах, - говорит начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения по Алтайскому краю Жанна Вахлова. – Поэтому максимально используем ресурс Краевой клинической больницы и Краевой офтальмологической больницы и организуем выездную работу в межрайонных отделениях – Камне-на-Оби, Славгороде, Бийске, Алейске, Заринске. В министерстве принято решение, что будет вестись подготовка специалистов в первую очередь для межрайонных отделений.

Почему падает зрение и как это предотвратить?Фото: Олег УКЛАДОВ

От отца к сыну

Русский «авось» с миопией уже не работает – слишком серьезная ситуация. По некоторым оценкам в ближайшее десятилетие миопия затронет треть населения планеты. Главные причины, которые называют специалисты: наследственность, большая нагрузка на глаза из-за интернет-зависимости и злоупотребления гаджетами. Если родителям сегодняшних школьников не предпринять меры, то из-за проблем со зрением в будущем ребенок может лишится шанса на профессию мечты – летчика, военного, профессионального спортсмена, диспетчера и др. Главный внештатный детский офтальмолог СФО, главный внештатный офтальмолог регионального Минздрава, врач высшей категории, заслуженный врач РФ, заведующий 2-м офтальмологическим отделением Алтайской краевой офтальмологической больницы Владимир Лебедев поясняет:

- Родители должны знать: если у отца или матери есть близорукость, то ребенок получит по наследству эту предрасположенность. Если такая проблема есть у обоих родителей, то вероятность миопии у детей возрастает многократно. Удивительно, но некоторые это не понимают до сих пор. До смешного доходит. Приводит свое чадо мамочка на прием, сама в очках с толстыми стеклами. А когда я ставлю малышу диагноз «близорукость», она спрашивает: «Откуда?!» Когда есть в семье проблемы со зрением, то в этом случае режим общения ребенка с гаджетами должен быть очень строгим – 30 минут два раза в день, не более.

Гаджеты – друзья или…

- Грустно видеть такие ситуации, когда ребенок чуть заплачет, ему мама подсовывает телефон, чтобы отвлечь, - говорит к.м.н., доцент, зам. гл. врача Алтайской краевой офтальмологической больницы по амбулаторно-поликлинической работе, заслуженный врач РФ Александр Макогон. - Правда, сейчас жизнь устроена так, что мы уже не можем обходиться без гаджетов. Но нужно иметь ввиду, что у современных детей и так высокая зрительная нагрузка в школе, не стоит это еще усугублять «сидением» в соцсетях.

По словам Александра Макогона, родителям нужно сделать жизнь ребенка максимально интересной. Например, задействовать его в спортивных секциях или отдыхом на природе.

- Научно доказано, что особенно много детей «зарабатывают» аномалию рефракции во время обучения в первом, четвертом и девятом классах школы. В эти периоды родители должны быть наиболее внимательны и следить за соблюдением зрительного режима, - сказал эксперт.

Медицинский директор сети клиник «Де визио» Андрей Ефимов отметил, что не только хроническое зрительное утомление приводит к снижению зрения и появлению таких заболеваний, как миопия.

– Во многом причиной таких проблем является разрушающее действие синего спектра. Он преобладает в искусственном освещении зданий, экранов электронных устройств. Интерактивные доски в школах, которым мы все так радовались, тоже не безопасны. Считается, что синий спектр вызывает развитие ранней катаракты и возрастной макулодистрофии. И снизить негативное влияние можно соблюдением зрительного режима и очками со специальными светофильтрами, - сказал Андрей Ефимов.

Почему падает зрение и как это предотвратить?Фото: Олег УКЛАДОВ

Точность до микрон

По словам Жанны Вахловой, в Алтайском крае хорошо развит сегмент частных офтальмологических клиник, которые заявили себя в системе обязательного медицинского страхования. Все жители, у которых есть полис ОМС, могут получить высокотехнологичную помощь. Правда, косметические операции или, другими словами, лазерная коррекция, в систему страхования не входят.

- Лазерная коррекция, которая проводится с точностью до микрон, позволяет человеку навсегда освободиться от очков и контактных линз, - поясняет главный врач МЦ «Интервзгляд» Татьяна Лаптева. – В связи с этим наш пациент чувствует комфорт и повышает качество своей жизни. Согласитесь, трудно представить балерину или спортсмена-олимпийца в очках. На самом деле есть множество причин, почему человек решается скорректировать зрение. Например, одна из пациенток прислала на наш сайт отзыв, где поблагодарила нас «за новый мир, за ныряние в море, за листики на деревьях и даже за пыль на верхней полке шкафа». Для многих людей видеть мир во всех его красках и подробностях – настоящее волшебство.

Кстати

В России определены декретируемые сроки, в которые необходимо пройти обследование здоровья. Ребенка до года врачи должны обследовать трижды, затем следует посетить поликлинику перед поступлением в садик в 3,5 года, следующее посещение – в 5 лет, а затем уже перед школой в семь лет. Все это позволит на ранних этапах выявить миопию или другие проблемы со зрением.

Справка «КП»

Миопия – настоящий бич современности. Пока в России, на фоне других государств, статистика по заболеваемости близорукостью не так устрашающа. Но она прогрессирует бешеными темпами. Чем крупнее город и регион – тем заметнее проблема. К примеру, в обеих столицах страны от 60 до 80% старшеклассников имеют проблемы со зрением.

В Китае – 90% подростков и молодых взрослых имеют миопию. Более угрожающие цифры показывает Сеул, столица Южной Кореи – близорукость наблюдается у 96,5% 19-летних парней. Возможно, что такое будущее ожидает и Россию.