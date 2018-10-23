В Барнауле задержали заведующую элитным детсадом, где избивали детей

23 Окт. 05:24 2018-10-24T05:57:29+03:00

Под следствием находятся также двое воспитателей - одна уже за решеткой, другая под подпиской о невыезде

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В Барнауле задержали заведующую элитным детским садом «Happy Baby». Женщине предъявлено обвинение по 238 статье УК РФ. Об этом рассказала мама потерпевшего ребенка. 24 октября суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, к детям там был «особенный подход» - их избивали, на них кричали и надолго запирали в темных комнатах. Об этом стало известно случайно. После того, как одна из мам днем заехала в садик и увидела, что ее ребенок плачет. Родители отнесли записи с камер в прокуратуру и следственный комитет.

- Я просмотрела в общей сложности около трех недель пребывания в детском саду. За это время я сняла практически 50 эпизодов, на них только девять раз малыши были закрыты. Другой случай – ребенок вышел в раздевалку и просто замешкался. Он брал какую-то игрушку в кабинке. За это она его швырнула наотмашь на пол. Там есть видео, где идет урок английского. На нем мой ребенок несколько раз громко двигает стул (занятие длилось 52 минуты, дети просто не могли столько времени сидеть неподвижно). За это воспитатель закрыла его в туалете, а преподаватель вел урок дальше, как ни в чем не бывало. Потом этот учитель будет утверждать, что она ничего не видела! – рассказывала ранее корреспонденту «КП» мама одного из пострадавших малышей Юлия Пустовитенко.

По ее словам, один воспитатель находится под стражей уже два месяца. Ещё одному воспитателю предъявлено обвинение, она под подпиской о невыезде.

- Нашим делом занимается отдел по особо тяжким преступлениям против детей. Мы летали на личный приём в Москву в администрацию президента. Господи! Что тут началось после этого! Спасибо нашему президенту, что детей в обиду не даёт, - рассказала Юлия Пустовитенко.

Отметим, после ЧП возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Помимо этого, проводится доследственная проверка на наличие преступления по статье 238 УК РФ - «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».