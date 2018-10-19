2018-10-20T07:53:33+03:00
Наука

Цифровая трансформация неизбежна: в столице Алтайского края стартовал XI ИТ-Форум

Главной сенсацией мероприятия стали Дни «Роскосмоса»
Ольга НАУМКИНА
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Фото с официального сайта Алтайского регионального ИТ-ФорумаФото с официального сайта Алтайского регионального ИТ-Форума
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В этом году форум вызвал большой интерес, накануне открытия на сайте проекта уже зарегистрировалось 941 человек. Специально в Барнаул на одно из ведущих мероприятий ИТ-сферы Сибири приехали представители 10-ти регионов. Это традиционные участники из Кузбасса, Новосибирска, Томска, Омска, а также гости из Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, С-Петербурга и Севастополя.

Мы теперь «пилоты»

В адрес участников форума губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил приветственное письмо. Его со сцены театра драмы - главной площадки мероприятия – зачитал врио заместителя правительства Виталий Снесарь. В нем глава региона подчеркнул, что правительством РФ наш регион определен пилотным по направлению «Цифровизация сельского хозяйства», руководству края поручено создать соответствующий центр компетенций.

«Быть пилотным регионом – это большая ответственность и возможность апробировать, внедрить лучшие цифровые решения, имеющиеся в стране и в мире», - говорится в послании Виктора Томенко.

Фото с официального сайта Алтайского регионального ИТ-Форума

Фото с официального сайта Алтайского регионального ИТ-Форума

Для решения задачи цифровизации аграрного сектора экономики региона и специально для участия в ИТ-форуме была приглашена делегация компании «Российские космические системы». С РКС уже заключено соглашение о запуске в Алтайском крае пилотного проекта.

- Мы специально присутствуем на этой площадке для того, чтобы провести свою отдельную сессию. Она посвящена вопросам внедрения результатов космической деятельности в хозяйства края, - сказал Анатолий Перминов, заместитель генерального директора РКС. - Сегодня будут выступать люди, которые, работая в сельской хозяйстве, уже применяют на своих полях цифровые технологии.

Планируется, что Роскосмос установит в Алтайском крае пять станций высокоточного позиционирования. Благодаря этим станциям в регионе будет создан геопортал пространственных данных. Это повысит точность геофизических координат вплоть до пары сантиметров. Улучшится качество всех процессов, которые происходят на земле: строительство зданий и сооружений, контроль качества мостов, экологический мониторинг.

Отвечая на вопросы журналистов, председатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев привел пример, как цифровые технологии уже сейчас помогают французским виноградарям не только выращивать, но и продавать свой урожай.

- Несколько лет назад французы, учившиеся в Санкт-Петербурге, рассказывали о своем винограднике. У них полем летает дрон, контролируя состояние насаждений. А внизу «ползает» робот, специальным «щупом» считывает параметры работы корневой системы. Все данные поступают в компьютер, где обрабатываются и систематизируются, а затем делается прогноз на урожай этого года. Данный прогноз транслируется на сайте компании и виноградари через интернет продают урожай, который еще не созрел. Надеюсь, что Алтай будет впереди тех регионов, которые эти технологии реально будут применять. Таким образом сочетание экологических условий региона, которых нет в Европе и технологий может дать уникальный результат.

Фото с официального сайта Алтайского регионального ИТ-Форума

Фото с официального сайта Алтайского регионального ИТ-Форума

Круглые столы, секции, выступления экспертов и мастер-классы будут проходить еще три дня, форум завершит свою работу 21 октября.

- Работа в течение форума будет очень интересной, насыщенной и каждый из участников найдет ответы на вопросы, которые его волнуют в настоящее время, - отметил Борис Чесноков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты.

Полная программа ИТ-Форума по ссылке: http://itforumaltai.ru/2018

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