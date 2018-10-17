Кондуктор силой вытолкнула из автобуса инвалида

17 Окт. 09:45 2018-10-17T10:12:11+03:00

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Жительница Барнаула Елизавета Денисова в соцсетях рассказала об инциденте, который произошел 16 октября в барнаульском автобусе № 109.

- В автобусе ехал мужчина, немного не такой, как все. Мне показалось, что у него синдром Дауна. Он был безобиден, ни с кем не говорил, но улыбался. Когда подъезжали к ЦУМу, он подошел к передней двери и начал по ней стучать. Кондуктор подошла к нему и начала кричать: "Постучи еще по башке себе!" Затем сказала водителю открыть переднюю дверь. Мы остановились около ЦУМа, дверь открылась. Видимо, этому мужчине было еще и тяжело передвигаться: держась за поручни на двери, он пытался выйти, но кондуктор буквально выпихнула его из салона автобуса. Мужчина упал лицом вниз прямо на асфальт. Подняться ему помог прохожий. Когда он встал, у него из носа лилась ручьем кровь, весь асфальт был залит кровью. Не утверждаю, но возможно, у него перелом носа. Кто-то в автобусе сделал замечание женщине-кондуктору, но она лишь отмахнулась и сказала: "Ой, наверное, бухой просто". Знаете, даже если бы и был пьяный, это не давало право ей выталкивать человека.

Девушка не запомнила имени сотрудника, однако подметила время – 16 октября 15:36 и приложила билет с данными (см. фото).

- Прошу свидетелей откликнуться и помочь разрешить эту ситуацию, – призывает Лиза. - Данная особа должна быть уволена и должна заплатить этому человеку как минимум за моральный ущерб. Также буду звонить в "Барнаул Пассажир Транс" и говорить об этой ситуации, прошу не оставаться равнодушными. Я считаю, это очень жестоким по отношению к таким людям.

Одна из свидетелей - студентка Елена Тырышкина рассказала "КП", что видела, как мужчина сидел на остановке. Ему помогала женщина, вытирала кровь с лица. Потом приехала «скорая», но помогать ему отказались, потому что посчитали, что с ним все хорошо...

- Мужчина прилично одет, алкоголем от него не пахло, но он был напуган сильно, - добавила Елена. – Но все же каких-то явных признаков болезни Дауна лично я тоже не увидела. Мне показалось, что он был в большом шоке, нос у него был синий. Какая-то женщина пыталась ему помочь, потом подъехала «скорая». Мужчине предложили поехать в больницу, тот сказал: «Нет, я в больницу не поеду». Тогда они развернулись и пошли. Женщина просила медиков хотя бы обработать ему нос, но они ответили, что это не их уже дело. Потом этот парень побрел по асфальту….

Еще одна жительница Барнаула Ольга Афанасьева рассказала «Комсомолке», что видела этого мужчину неоднократно в автобусе:

- Видно, что он инвалид, у него что-то с походкой, - рассказывает Ольга. - Ездил без сопровождения, выходил на Театре кукол. Всегда опрятно одетый.

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Комментируя эту ситуацию в «Одноклассниках», одна из кондукторов написала, что инвалиды должны ездить с сопровождающими или сидеть дома.

Кстати

Это не первый случай хамского поведения кондукторов общественного транспорта в Барнауле. В 2012 году в Барнауле кондуктор выгнала на мороз инвалида - тот отморозил руки, а после скончался в ожоговом центре.

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