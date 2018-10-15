Фестиваль науки в Алтайском медуниверситете: виртуальные симуляторы и фантомы

15 Окт. 12:26 2018-10-15T18:08:08+03:00

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Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситет 12-13 октября. Участниками мероприятия стали учащиеся 7-11 классов из 30 школ Барнаула и Новоалтайска, интересующиеся медициной.

12 октября на нескольких площадках (главная располагалась в театре драмы) было представлено уникальное оборудование - виртуальные симуляторы-тренажеры и фантомы: лапароскопический тренажер для отработки базовых навыков, тренажер трахеотомии, эндоскопическая видеосистема и другие. Школьники смогли почувствовать себя в роли врачей – провести «операцию» с использованием лапароскопического оборудования, потренироваться в наложении хирургических швов, поработать с инструментами и оказать помощь «пациенту» на симуляторе.

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Институт гигиены труда и промышленной экологии познакомил посетителей с оборудованием для оценки окружающей среды: влияния радиации, электромагнитного излучения гаджетов и т.д. Также школьникам предложили самостоятельно измерить уровень внешних факторов и оценить их влияние на человека. Под руководством инструкторов ребята попробовали провести сердечно-лёгочную реанимацию, освободить дыхательные пути «больного».

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Во второй день фестиваля в Симуляционном центре вуза участники экскурсии ознакомились с работой высокотехнологичного оборудования, на котором студенты отрабатывают практические навыки, и смогли сами выполнить несколько манипуляций. Это введение внутривенных инъекций на фантоме, имитирующем руку человека, клипирование сосудов на виртуальном лапароскопе, проведение сердечно-легочной реанимации на манекене и другое.

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: предоставлено пресс-службой

В лаборатории биомедицины школьникам предложили провести опыты по выделению фибрина крови, открыли виварий с лабораторными животными. А в музее истории АГМУ и медицины провели экскурсию по выставочным залам музея, рассказали о выдающихся ученых-медиках, показали редкие экспонаты.

Также в программу фестиваля науки вошло посещение анатомического музея АГМУ.

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: предоставлено пресс-службой

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Наука 0+» провел Алтайский медуниверситетФото: предоставлено пресс-службой