В Барнауле представили новый формат банка «Открытие»

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-11T10:55:22+03:00

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Как известно, еще в начале года было объявлено об объединении банка «Открытие» и «Бинбанка», которое сейчас ведется весьма активно. А юридически это произойдет 1 января 2019 года. В следующем году к ним присоединится и «Росгосстрах банк». Но, как утверждают в «Открытии», плюсы слияния клиенты могут ощутить уже сегодня.

О том, чего ожидать жителям края после интеграции крупных участников финансового рынка, на встрече с журналистами рассказала руководитель регионального подразделения банка «Открытие» Эльвира Вебер.

Стратегия 2020

В начале разговора Эльвира Александровна напомнила, что «Открытие» работает на финансовом рынке с 1993 года и входит в топ-10 крупнейших банков России. Его капитал на 1 июля составил 219,4 млрд рублей, активы – 1,82 трлн рублей. Акционером банка с долей 99,99% является Банк России.

В периметр финансовой группы на сегодня входят как собственно флагман бренда – банк «Открытие», так и компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка, в их числе «Росгосстрах», НПФ «Лукойл-Гарант», «Открытие-Брокер». В группу также входят банк для предпринимателей «Точка» и Банк непрофильных активов, аналогов которому в стране нет. Таким образом, старт нового проекта выглядит весьма внушительно.

- Весной этого года Наблюдательный совет банка утвердил стратегию развития объединенного банковского бизнеса до 2020 года. Мы намерены достичь масштабных и амбициозных целей, встать на один уровень с лидерами банковского сектора России по ключевым направлениям бизнеса, – подчеркнула Эльвира Вебер.

По словам руководителя регионального подразделения, для оптимистичных прогнозов есть все основания. Например, в Алтайском крае кредиты для розницы в марте были выданы на сумму 16 млн рублей, а в августе сумма составила уже 37 млн. рублей.

В целом стратегическая линия объединенного банковского бизнеса группы до 2020 года в Алтайском крае выглядит так: рост количества клиентов-физических лиц составит 30%, юрлиц – 65%. Увеличить розничный кредитный портфель предполагается в 2 раза, до 8 млрд руб., корпоративный - в 5 раз, до 7 млрд руб. Портфель пассивов должен вырасти в 1,2 и в 4 раза соответственно.

Сейчас офисы и банкоматы «Открытия» есть в краевой столице, Новоалтайске, Бийске и Рубцовске – всего 60 банкоматов и 10 отделений (с учетом «Бинбанка» и офиса «Росгосстрах банка»). Еще 3 точки продаж будут открыты, к концу года начнет работать один новый офис в Барнауле, в следующем году – появится отделение в Бийске. «Цель – стать третьим банком в регионе по количеству офисов, сейчас мы находимся на 4 месте», - говорит Эльвира Вебер.

3.0 – это ускорение

В новую стратегию объединенной банковской группы «зашита» концепция качественной трансформации бизнеса. Это означает повышение скорости и удобства процессов обслуживания. Например, если сейчас решение по кредиту для розницы принимается за 20 минут, то в «Открытии» это время сократится вдвое. Сейчас кредитное решение для юридических лиц банками принимается около месяца, «Открытие» планирует сжать сроки до 15 дней. Надо сказать, что такая забота о времени клиента заслуживает уважения. «Мы боремся за любовь клиента. Наша задача – занять уникальную нишу, стать лидером, зарекомендовав себя как надежный, быстрый, удобный, инновационный, технологичный современный банк. В стратегии все процедуры прописаны по шагам для реализации этого посыла», - подчеркнула руководитель.

Лучшее предложение

В Барнауле представили новый формат банка «Открытие»Фото: предоставлено пресс-службой

Одно из преимуществ объединения – это возможность сделать клиенту лучшее предложение на рынке. Например, ставка по ипотеке от банка «Открытие» начинается от 8,5% (данные на 01.10.2018). Запущено уникальное предложение по рефинансированию ипотечных, потребительских и автокредитов сторонних банков по фиксированной ставке 11,9%. Дебетовые и кредитные карты банка интересны своими условиями по бонусам и кэшбекам. Банк «Открытие» и Бинбанк уже объединили сети банкоматов, и теперь клиенты могут снимать свои деньги в них без комиссии. Сотрудники организаций – зарплатных клиентов банка обслуживаются в банкоматах даже других банков также без комиссии за снятие средств. Индивидуальный подход к запросам привилегированных клиентов позволяет осуществлять Private banking.

Для пенсионеров есть особые предложения по вкладам и кредитам. А пенсионная карта банка «Открытие» пользуется спросом, потому что у нее хорошие начисления на остаток средств плюс скидки за покупки по этой карте в любых аптеках. Банк ориентируется и на более молодых клиентов, предлагая им инновационные каналы взаимодействия: розничный банковский бот в Фейсбук и других соцсетях, а также видеочаты.

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Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014