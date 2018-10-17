То котел сломан, то дымоход не работает: на Алтае в нескольких районах до сих пор нет отопления

17 Окт. 13:58 2018-10-17T13:59:46+03:00

В школе села Кусак сократили продолжительность уроков из-за холода в кабинетах Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В селах закрывают детские сады, люди мерзнут в больницах

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Практически во всех районах Алтайского края температура воздуха в ночное время опускается ниже ноля. В некоторых муниципалитетах уже выпадал снег, но все это так и не стало поводом, чтобы дать людям отопление.

И снова мерзнет Кусак!

Прошлую зиму жители села Кусак Немецкого национального района вспоминают с содроганием. Из-за серьезных проблем с отоплением здесь приходилось вводить режим ЧС. По всей видимости, ситуация может повториться.

Так в Кусаке в настоящее время выглядит теплотрассаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Как сообщили «Комсомолке» местные жители, с сегодняшнего дня, 17 октября, в селе прекратил работу детский сад. Температура воздуха в помещениях не превышает 11 градусов. Пользоваться обогревателями здесь строго запрещено, говорят, есть проблемы с проводкой.

Не намного лучше ситуация в местной школе, в которой учится 201 ребенок.

Температура воздуха в кабинетах выше 13 градусов не поднимается. Из-за этого с 15 октября было принято решение сократить уроки до 35 минут.

Учитель школы Наталья Моркус рассказала, что с завтрашнего дня, 18 октября, занятия в школе начнутся не в 8 часов, как обычно, а в 10. Педагоги надеются, что за эти два часа температура в классах хоть немного повысится, и то, если будет солнечно.

– Мы очень переживаем за наших детей. Мой сын учится в 7 классе. Просили, чтобы физкультуру отменили, пока отопления нет. Ребятишки набегаются, а потом идут разгоряченные в холодные классы, того и гляди простынут. Пока только сократили продолжительность уроков, – рассказала местная жительница Наталья Фунтусова.

Вдвойне нелегко больным, которые сейчас находятся в стационаре местной больницы. Пока они спасаются обогревателями, благо, здесь, их разрешают включать. Исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения ЦРБ Немецкого национального района Евгений Кирячик заявил, что пока не знает, когда в Кусаке появится отопление, в районной администрации точной даты не называют.

Мы несколько раз пытались дозвониться до главы Немецкого национального района Эдуарда Винтера с тем, чтобы получить его комментарий по сложившейся ситуации, но в приемной постоянно отвечали, что его нет на месте. Также нам пока не удалось дозвониться до заместителя главы района Виталия Лунина, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство в муниципалитете.

На носу выборы, а отопления нет!

Жители села Кусак не одиноки в своем несчастье. Ровно такая же ситуация в настоящее время в селе Быково Шипуновского района Алтайского края.

– У нас постоянно так! То котел сломан, то дымоход не работает, то система течет. В селе 150 квартир подключены к центральному отоплению. Уже заморозки начались, а люди по-прежнему мерзнут, – рассказывает местный житель Сергей Пожидаев.

Также без отопления пока остается село Быково Шипуновского районаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Он же добавил, что прошлой зимой в селе разморозили местный спортивный комплекс. Будет ли он работать в новом зимнем сезоне, большой вопрос.

Прошлой зимой в селе Быково разморозили местный спортивный залФото: из личного архива героя(ев) публикации

Оказывается, уже завтра, 18 октября, состоятся выборы главы Шипуновского района. Определяться с тем, кто займет эту должность, будут местные депутаты. В настоящее время обязанности главы Шипуновского района исполняет Татьяна Дорохова. Знает ли она о проблемах с запуском отопления в селе Быково, остается только догадываться. К сожалению, у нее так и не нашлось времени пообщаться с журналистами «Комсомолки».

Тепла ждут и в Косихе

Еще накануне, 16 октября, из-за холодных батарей закрыли детский сад в Косихе. В квартирах местных жителей чуть теплее, чем на улице – 10-12 градусов.

На холод жалуются не только учащиеся и их родители, но и педагоги местной школы.

В районной администрации съемочной группе «Вести-Алтай» рассказали, что отопления нет, потому что теплоснабжающее предприятие обанкротилось, а передача пяти районных газовых котельных новому арендатору затянулась.

Глава Косихинского района Константин Татарников в свою очередь пообещал, что отопление начнут запускать к вечеру 17 октября.

Помимо Косихи от холода страдают жители Налобихи и Полковниково.

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В селе Кусак Немецкого национального района Алтайского края и без того сложная ситуация с отоплением стала еще более критичной. Ученики местной школы вновь были вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде, а сами уроки сократили до 30 минут (подробнее)