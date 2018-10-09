На Алтае медведь разворотил «уазик» и прогулялся по заправке

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-09T14:18:52+03:00

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Жители Турочакского района рассказали о проделках медведя. Косолапый разворотил «уазик» - забрался в салон, повыдавливал стекла, испортил обивку.

Наглец в качестве «подписи» оставил на уцелевших стеклах машины хорошо заметные отпечатки лап. Еще один косолапый засветился на камерах автозаправки – медведь вальяжно ходит по заправке, высматривая, чем поживиться. Приславшие видео порталу Новости Горного Алтая утверждают, что все произошло в Верх-Бийске.

По словам местных жителей, в этом году медведи довольно часто выходят к населенным пунктам, причем ведут себя достаточно смело – их не всегда удается отпугнуть даже сигнальными ракетами. Обычно хищники ищут поблизости от людского жилья пропитание. Один из таких незваных гостей задрал корову около села Курмач-Байгол.

Напомним, ранее мы рассказывали о семье медведей, которые переплывали Телецкое озеро. Их засняли жители поселка Яйлю. Скорее всего, медведица и двое медвежат-подростков отправились на другой берег за кедровым орехом.