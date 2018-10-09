На Алтае медведь разворотил «уазик» и прогулялся по заправке
Жители Турочакского района рассказали о проделках медведя. Косолапый разворотил «уазик» - забрался в салон, повыдавливал стекла, испортил обивку.
Наглец в качестве «подписи» оставил на уцелевших стеклах машины хорошо заметные отпечатки лап. Еще один косолапый засветился на камерах автозаправки – медведь вальяжно ходит по заправке, высматривая, чем поживиться. Приславшие видео порталу Новости Горного Алтая утверждают, что все произошло в Верх-Бийске.
По словам местных жителей, в этом году медведи довольно часто выходят к населенным пунктам, причем ведут себя достаточно смело – их не всегда удается отпугнуть даже сигнальными ракетами. Обычно хищники ищут поблизости от людского жилья пропитание. Один из таких незваных гостей задрал корову около села Курмач-Байгол.
Напомним, ранее мы рассказывали о семье медведей, которые переплывали Телецкое озеро. Их засняли жители поселка Яйлю. Скорее всего, медведица и двое медвежат-подростков отправились на другой берег за кедровым орехом.
На Алтае медведь разворотил УАЗ и прогулялся по заправке.Наши читатели из Турочакского района прислали видеозаписи из жизни местных медведей . На одной записи, снятой камерой видеонаблюдения, видно, как медведь ночью прогуливается по автозаправочной станции. Читатели утверждают, что видео сделано в Верх-Бийске. В другом ролике местные жители демонстрируют повреждения, нанесенные медведем автомобилю УАЗ. В качестве подписи косолапый оставил на стеклах машины хорошо заметные отпечатки лап. Местные жители отмечают, что в этом году медведи довольно часто выходят к населенным пунктам, причем ведут себя достаточно смело их не всегда удается отпугнуть даже сигнальными ракетами. Обычно хищники поблизости от людского жилья ищут пропитание. Один из таких незваных гостей задрал корову около села Курмач-Байгол.