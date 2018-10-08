Позитив из шерсти: в Барнауле открылась счастливая выставка

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-08T07:44:25+03:00

5 октября в барнаульской галереи «Universum» открылась выставка «Алтай мастеровой». На ней представлены эксклюзивные работы мастеров кузнечного дела, лоскутного шитья, резьбы по дереву, вышивке, корнепластике, бисероплетению, керамике, гончаров и камнерезов.

Картины для счастья

Одни из самых необычных работ – картины из шерсти, которые сделала жительница Угловского района Оксана Трубачева. Здесь и милые котята со щенками, и пейзажи, и даже портреты. Шерстяная такая ми-ми-мишность.

- Картины из шерсти я начала делать три года назад – увидела это в интернете и влюбилась! Купила шерсти разных цветов, изучила технику – и дело пошло! – говорит Оксана.

- Я человек верующий и считаю, что дети – это наше благословение. Мы и с мужем в церкви познакомились, так всю жизнь вместе душа в душу живем. Он меня постоянно вдохновляет на создание работ, без него бы ничего не получилось! Помогает их делать, упаковывает, - рассказывает мастерица.Кстати, к творчеству Оксана приобщает и своих детей. А их у нее 11!

Чтобы прокормить большую семью, муж Оксаны работает строителем, а она делает и продает свои работы. В Интернете есть даже ее страничка под названием «Позитив из шерсти». Стоимость работ – от 1500 до 15000 рублей.

- Очень многое раздариваю, - говорит Оксана. – У меня ведь дома-то практически и нет работ - все расходится!

Устоять против такого шерстяного позитива очень сложно. Да и вряд ли нужно. Ведь говорят, что эти картины приносят в дом любовь и гармонию!

Каменные творения

Также на выставке можно увидеть работы молодого мастера-камнереза Александра Тетенова. Вместе с другими мастерами колыванского камнерезного завода он работал над созданием одной из достопримечательностей краевой столицы – Нулевого километра, который символизирует для города и края начало всех дорог, а также над мозаичным панно «Озеро Моховое», которое можно увидеть в краевом театре драмы им. В.М. Шукшина.

Кстати

Александр увлекся камнерезным искусством после переезда из Ростовской области на Алтай в поселок Колывань. Работая на Колыванском камнерезном заводе им. И. И. Ползунова, он освоил различные виды обработки камня, включая флорентийскую мозаику. Больше всего мастеру нравится работать с белорецким кварцитом, но отмечает, что к каждому камню нужно найти свой подход.

На выставке свои работы представили 14 мастеров со всего Алтайского края. Пять из них по итогам выставки получат почетное звание «Народный мастер Алтайского края» и вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

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Выставка «Алтай мастеровой»

Где: галерея «Universum», ул. Димитрова.

Когда: до 2 ноября.

Цена билета: бесплатно.

В барнаульской галерее «Universum» открылась выставка «Алтай мастеровой».Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской галерее «Universum» открылась выставка «Алтай мастеровой».Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской галерее «Universum» открылась выставка «Алтай мастеровой».Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской галерее «Universum» открылась выставка «Алтай мастеровой».Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской галереи «Universum» открылась выставка «Алтай мастеровой».Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской галереи «Universum» открылась выставка «Алтай мастеровой».Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской галереи «Universum» открылась выставка «Алтай мастеровой».Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской галереи «Universum» открылась выставка «Алтай мастеровой».Фото: Олег УКЛАДОВ