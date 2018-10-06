2018-10-06T09:19:39+03:00
Происшествия

Каннибала отправили в СИЗО: Рубцовчанин с 12-летней подружкой жестоко убили молодого парня

Житель Ленобласти сам пригласил пожить убийц у себя в доме
Иван ОЛЕКСЮК
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Подозреваемый в убийстве.Подозреваемый в убийстве.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Алтайского каннибала отправили в следственный изолятор. Меру пресечения в виде содержания под стражей избрал суд в Ленобласти.

- 5 октября следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство следователя удовлетворил, - сообщает управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, жуткий случай произошел 3 октября. 22-летний уроженец Рубцовска вместе с 12-летней подругой убили, а затем расчленили тело молодого человека и попытались его зажарить. Каннибалы вырезали куски плоти из груди и живота убитого, положили мясо в сковороду, а голову затолкали в печку. По одной из версий, преступники расправились с молодым человеком и попытались замести следы, устроив поджог дома. Однако дым из здания заметили соседи и сообщили об этом родственникам погибшего мужчины. Тело обнаружил его брат.

- Я попытался открыть дверь, но она была заперта. Было открыто окно. Первое, что я увидел, были разбросанные по дому вещи, будто это было какое-то ограбление. Потом я увидел чьи-то ноги. Он лежал на полу, накрытый белым одеялом в крови. Я запаниковал, началась истерика. Я не знал, что это мой брат. Только потом увидел его пальто и вещи и понял, кто это на самом деле. Он заходил к нам вчера домой, говорил, что у него остановились какой-то парень с девушкой, им негде было жить. Он часто пускал переночевать к себе домой незнакомых людей, - рассказал Никита.

Парень накануне праздновал день рождения брата Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Парень накануне праздновал день рождения братаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как сообщает "КП" - Петербург", 12-летняя девочка также принимала участие в жестоком убийстве, после случившегося она допрошена в качестве несовершеннолетнего свидетеля и помещена в специализированное учреждение для подростков.

Сейчас расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) продолжается. По делу назначены экспертизы.

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