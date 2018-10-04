Каннибал из Рубцовска с 12-летней подругой съел петербуржца

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-04T09:36:48+03:00

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Жуткий случай произошел в Ленобласти, по подозрению в убийстве 21-летнего мужчины задержали 22-летнего уроженца Рубцовска. По предварительной информации, они вместе с 12-летней подругой расчленили тело молодого человека, а потом попытались его зажарить.

- 3 октября 2018 года квартире, расположенной в одноэтажном жилом доме в поселке Новинка Кировского района Ленобласти было обнаружено тело 21-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти, в том числе с отчленением некоторых частей тела, - сообщает управление Следственного комитета по Ленобласти.

Как пишет «КП» Санкт-Петербурга, каннибалы вырезали куски плоти из груди и живота убитого, положили мясо в сковороду, а голову затолкали в печку. По одной из версий, преступники расправились с молодым человеком и попытались замести следы, устроив поджог дома. Однако дым из здания заметили соседи. Также они увидели мужчину с девочкой, которые выбирались через окно. Подробности рассказал брат погибшего.

- Я ехал на учебу, мне позвонила мама, сказала, что в доме что-то происходит, идет дым. Когда я вернулся, сосед уже потушил бочку, которая горела. Я попытался открыть дверь, но она была заперта. Было открыто окно. Первое, что я увидел, были разбросанные по дому вещи, будто это было какое-то ограбление. Потом я увидел чьи-то ноги. Он лежал на полу, накрытый белым одеялом в крови. Я запаниковал, началась истерика. Я не знал, что это мой брат. Только потом увидел его пальто и вещи и понял, кто это на самом деле. Он заходил к нам вчера домой, говорил, что у него остановились какой-то парень с девушкой, им негде было жить. Он часто пускал переночевать к себе домой незнакомых людей, - рассказал Никита.

Сейчас по делу назначены экспертизы. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).