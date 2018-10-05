Шукшин ходил в кинотеатры наблюдать за зрителями

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-04T13:52:22+03:00

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2 октября, в день памяти Василия Шукшина, народ в «Шишковку» добирался под промозглым дождём. Именно в этот день в Барнауле случилась настоящая холодная осень. Однако кворум на презентации новой книги Сергея Теплякова «Василий Шукшин: «А любить надо» был впечатляющий: журналисты, писатели, политики, бизнесмены, священнослужители…

Захожу в зал. Автор как раз даёт интервью телевизионщикам. Хотела, по своей пацанской привычке, сделать ему «рожки» - но раздумала: такого зубра, в том числе и телевизионного, как Тепляков, этими пустяками не собьёшь.

- Я хотел было взять в театре халат, чтобы выйти к вам, как Егор Прокудин в знаменитой сцене «бордельеро» в «Калине красной», - начал Сергей. – Но потом решил, что в день памяти писателя это будет неуместно.

Автор новой книги о Шукшине объяснил, зачем, на его взгляд, нужна была эта новая книга:

- Советская биография Василия Макаровича была слишком советской, о многих вещах попросту нельзя было писать тогда. Свежая книга Евгения Водолазкина «плоха» тем, что это взгляд москвича из Москвы. (Евгений Водолазкин живёт в Санкт-Петербурге, но это не принципиально. – прим. авт. ). Нужно было посмотреть на Шукшина отсюда, «изнутри».

Сергей Тепляков презентует собственную книгуФото: Олег УКЛАДОВ

Замысел книги родился у Сергея Теплякова много лет назад. Собирал материал из первых рук, беседуя с членами семьи Шукшина, с жителями Сросток, помнившими его, со знаменитыми гостями Шукшинских чтений. Белле Ахмадулиной прямо домой звонил. Использовал журналистскую работу Юрия Егорова, который в своё время успел записать монологи тогда ещё живых земляков-современников Шукшина. Пристально изучал черновики писателя, выискивая жемчужины смысла даже на полях рукописей, где Шукшин «расписывался», когда работа стопорилась. Кстати, именно оттуда, с полей черновиков, взялось название книги: «А любить надо». Вот это сочетание «любить» и «надо» показалось Теплякову знаковым.

- Жизнь Шукшина не закончилась с его смертью, - вдохновенно говорил Сергей. – Напротив, после ухода началась его ещё более настоящая жизнь. У меня в книге следующая после даты смерти глава называется «Пролог».

Цитата Сергея Теплякова

- А знаете ли вы, что Шукшин ходил в кинотеатры смотреть свои фильмы, чтобы понять реакцию публики. Часто бывал огорчён: зрители, например, смеялись там, где нужно было молчать…

Цитата из книги «Василий Шукшин: «А любить надо»

- Я не могу словами передать, как он пел. Это надо было слышать и видеть. Да, видеть. Потому что смотреть на поющего Василия было очень приятно… Позднее Сергей Павлович Залыгин скажет о нем, что он играл без грима и писал без грима. Но он и жил без грима… Если бы этот момент заснять на кинопленку! Он жил песней, ее радостью и горем. И мы, присутствующие при этом и певшие вместе с ним, чуть ли не физически ощущали эту боль, эту горечь, эту печаль…" (воспоминания ответственного секретаря журнала "Сибирские огни" Леонида Чикина о Шукшине).

Справка КП

Сергей Тепляков — российский журналист, лауреат премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России», писатель, автор исследовательских, исторических и беллетристических книг.