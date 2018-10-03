В Барнауле пройдет XI ИТ-Форум

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-03T09:13:11+03:00

Мероприятие начнет свою работу 18 октября в краевом театре драмы им. Шукшина

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В этом году региональный ИТ-Форум продлится три дня – с 18 по 20 октября. По предварительным оценкам, мероприятие посетит более 800 человек, заявлено выступление ста спикеров, будут работать тематические секции, интерактивные площадки и круглые столы.

Предстоящему событию была посвящена пресс-конференция, прошедшая сегодня, 2 октября в Алтайской торгово-промышленной палате. В ней приняли участие: руководитель и сотрудники подразделений АлтТПП; врио начальника краевого управления связи и массовых коммуникаций; представители организаций, которые многие годы являются стратегическими партерами и спонсорами Форума – Cisco, Хеrox и др.

Успевай. Трансформируйся

Насыщенная программа главного события ИТ-индустрии края предусматривает одновременную работу сразу трёх площадок: театра драмы, АлтГУ и Правительства Алтайского края.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что Форум, став ежегодным традиционным мероприятием, по сути, является уникальной площадкой для знакомства с инновациями в области ИТ-технологий, общения, обмена опытом, установления новых деловых контактов. Президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, говоря об актуальности темы цифровой экономики, подчеркнул:

- Кто сегодня на ИТ-сферу не обращает внимание, тот отстаёт не просто на полшага-шаг, он может отстать навсегда.

В этом году в рамках Форума пройдёт выездной Совет торгово-промышленной палаты России под руководством Николая Комлева. (В этом году ТПП РФ создан Совет по развитию информационных технологий и цифровой экономики, - прим авт.) Заявленная тема круглого стола: «Пути и механизмы цифровой трансформации экономики РФ. Региональная специфика».

«Роскосмос» в гости к нам

Пресс-конференция в Алтайской торгово-промышленной палате. Фото: пресс-службы Алтайской ТПП

Врио начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк в ходе пресс-конференции анонсировал несколько значимых мероприятий, которые состоятся в ходе работы XI ИТ-Форума. Запланирована работа секции, посвящённой цифровизации региона. Это тема важна для края, так как многие районы до сих пор остаются без сотовой связи и доступа в интернет.

Также впервые в крае пройдут Дни «Роскосмоса».

- Компания «Российские космические системы» буквально на днях подтвердила своё участие, - сказал Герасимюк. - На днях в край прибудет внушительная делегация, которая представит всем участникам Форума, представителям органов власти, бизнеса, науки свои современные разработки.

Участие в ИТ-Форуме предполагает регистрацию. Для этого пройдите по ссылке: http://itforumaltai.ru/2018

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