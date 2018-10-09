Барнаульский «Университет» - о «бандитской пуле» и новичках

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-09T14:09:59+03:00

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Волейболисты барнаульского клуба «Университет» в предстоящие выходные, 13-14 октября, на выезде проведут свои первые матчи чемпионата России сезона 2018/19.

Ранее наша команда провела матчи предварительного этапа Кубка России. Игры получились продуктивные, но без потерь. Накануне тренерский штаб «Универа» встретился с журналистами и рассказал, как все прошло.

Первым в кабинете появился капитан команды Сергей Брагин. С перебинтованной рукой.

- Что случилось?

- Бандитская пуля, - улыбаясь отвечает спортсмен.

Сергей Брагин и Иван ВоронковФото: Анна СЕМИНА

Действительно, волейбол - довольно травматичный вид спорта и, как говорят специалисты, микротравмы – это обычное состояние игрока, просто кто-то может выходить на площадку, а кто-то, как Сергей, в ближайшее время останется дома и на выезд не поедет.

Можем играть на равных

По мнению главного тренера «Университета» Ивана Воронкова, в целом, Кубком России он доволен. Это была неплохая подготовка перед регулярным чемпионатом.

- Состоялось два этапа Кубка России, в которых принимали участие 24 команды. Это сильнейшие команды страны. В нашей подгруппе оказался питерский «Зенит», новосибирский «Локомотив», «Газпром-Югра» (Сургут), «Югра-Самотлор» из Нижневартовска и волейбольный клуб «Тюмень», - рассказывает он. – Если рассматривать данный этап как подготовку к чемпионату, то я его оцениваю положительно. Мы очень неплохо сыграли с «Зенитом», с «Газпромом-Югрой». Я не стал бы говорить, что команды из Суперлиги еще сами не до конца готовы, что пока начало сезона. На самом деле уровень мастерства Суперлиги и Высшей лиги А действительно разнится. Мы неплохо смотрелись на подаче в последнем туре. Во многих моментах мы играем на равных. Нас даже тренер из Болгарии похвалил. Сказал, что у нас высокий уровень.

Кстати, предсезонные сборы наша команда проводила дома, но, несмотря на это, спортсмены набрали неплохую форму.

- Куда-то выезжать мы не могли, потому что есть определенные проблемы в финансировании, поэтому мы ужимаемся. Но в целом, как показывает практика, и дома можно готовиться, - говорит Воронков.

ВК "Университет" раскрыл планы на сезонФото: Анна СЕМИНА

Фил, Дзюба и Док

В этом сезоне «Университет» заявил шесть новых игроков. Три из них – приглашенные ребята: центральный блокирующий - Илья Быковский, пасующий – Владислав Спирин и диагональный Евгений Карпинский. Остальные – местная молодежь.

- Из-за травмы Брагин не смог играть на Кубке, так что его заменил Быковский. Впечатления пока хорошие, - признается наставник. – Пока в целом сложно сказать, кто стал открытием. Больших проблем или претензий к кому-то нет. Видно, что ребята хотят играть и ждут не дождутся чемпионата.

Помимо этих ребят барнаульские болельщики в этом сезоне смогут увидеть на паркете Филиппа Воронкова. Это воистину любимчик публики. Он с лета тренировался с «Университетом», но ждал предложений от команд из Суперлиги. Не получилось. Так что Фил решил остаться в родном клубе, в котором началась его профессиональная карьера.

- Он недавно переболел и сейчас не в самой лучшей физической форме, но скорее всего, уже в Грозный на эти выходные он с нами поедет. Буквально сегодня мы подписываем с ним контракт, - говорит Иван Филиппович.

Также в команде появился свой Дзюба. Правда, зовут его Денис. В этом сезоне его постепенно начнут наигрывать с основным составом. Так что, возможно, скоро страна узнает о волейболисте со звучной фамилией.

А еще у команды новый врач. Опытный человек, раньше работал в медсанчасти в ЗАТО Сибирский. Правда, игроки пока еще испытывают трудности в произношении его имени – Бауржан, поэтому зовут просто Док.

Что касается планов на сезон, то они как всегда высокие:

- Только медали, другого настроя нет, - резюмирует Иван Воронков.