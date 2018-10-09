«Отцы и дети», «Месть и великодушие»: озвучены темы сочинений для выпускников

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-09T14:09:39+03:00

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Выпускникам Алтайского края 2018-19 учебного года стали известны темы, на которые им предстоит написать итоговые сочинения (изложения). Их озвучило Министерство просвещения. Сами экзаменационные испытания пройдут 5 декабря, 6 февраля и 8 мая.

11-классники смогут выбрать для написания сочинения одну из следующих тем: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

Первая тема множество раз была представлена и разобрана во всевозможных произведениях классической литературы, так что выпускникам не составит особого труда написать сочинение про взаимоотношения отцов и детей. Мечтать подростки тоже любят и должны понимать, как это связано с реальностью, так что и вторая тема им довольно близка.

- Эти понятия нацеливают на осмысление различных представлений о мире и жизни, на мысли о том, как реальность порождает мечту и как мечта человека поднимает его над обыденностью, - говорят в Федеральном институте педагогических измерений.

Тема мести и великодушия тоже широко представлена в литературе. Писатели частенько исследуют реакции человека на жизненные вызовы, на поступки других людей, анализируют поведение героев в ситуации нравственного выбора. «Доброта и жестокость» тоже лежит в аналогичной плоскости и позволяет поразмышлять о стремлении быть мягче с окружающими. Есть и другая сторона – антигуманное желание причинять страдание другим и себе. Что же лучше? Об этом школьникам и предстоит поразмыслить.

Пожалуй, одна из самых сложных тем – «Искусство и ремесло». Здесь придется поговорить о предназначении произведений искусства и мере таланта их создателей, а также о миссии художника и его роли в обществе.

Напомним, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. Изложение же имеют право написать дети с ограниченными возможностями здоровья. В том случае, если ребенок получит «незачет», то ему будет предоставлена возможность пересдать его.

Комиссия оценивает соответствие теме, систему аргументации, использование литературного материала, качество речи, грамотность и т.д. Экзамен длится 3 часа 55 минут.