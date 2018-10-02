Обнаженная натура: Мало-Тобольская лишилась лавочек и урн

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-01T13:46:03+03:00

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Пешеходная улица Мало-Тобольская, или «Барнаульский Арбат», как его прозвали в народе, уже год отреставрирована и открыта для прогулок. Напомним, туристическую улицу открыли в день 80-летия Барнаула в 2017 году в качестве подарка его жителям. Однако барнаульцы, похоже, мало знакомы с поговоркой «дареному коню в зубы не смотрят». Этому коню они смотрят, да еще как! Будто подозревают, что он Троянский.

Теперь барнаульцев возмутило, что с пешеходной улицы исчезли скамьи и урны. Бурное обсуждение по этому поводу развернулось в Сети. Часть горожан решила, что малые архитектурные формы кто-то «скоммуниздил» к себе на дачу. Часть, что их перенесли на новую набережную Оби (якобы один-в-один как там). Кто-то, не разбираясь, бросился ругать власть. Шутники предложили «не париться» и, взяв пример с «реальных пацанов», присесть на корточки. А что? Вполне так экономично! В конце-концов, народ все-таки вспомнил, что в Барнауле в осенний период на некоторых улицах (включая Ленинский проспект) лавки убирают на зиму.

Эту информацию подтвердили и в пресс-центре барнаульской администрации. Там сообщили, что малые архитектурные формы увозят на хранение в рамках месячника санитарной очистки, чтобы они не мешали уборке улиц. Вернутся скамейки на свои привычные места весной после череды традиционных субботников, т.е. примерно в конце апреля.

Улица Мало-Тобольская.Фото: Олег УКЛАДОВ

Что еще не нравилось барнаульцам на Мало-Тобольской?

Изначально барнаульцев возмутило то, что на новой пешеходной улице вырубили все деревья. На это горожанам пообещали высадить молодые клены, причем не абы какие, а приречные. Когда их высадили, людям не понравились сами саженцы – они им показались хиленькими и маленькими.

Потом горожанам власти преподнесли новый подарок – металлическую скульптуру в виде туристического символа города – Деда Медведа. Скульптура вновь пришлась людям не по душе! Особенно активно барнаульцы стали точить зубы, когда этот Дед Медвед начал коррозировать. Человеческому сарказму просто не было предела!

Досталось идейным вдохновителям «Барнаульского Арбата» и за то, что на улице на самом деле Арбатом и не пахнет: нет уличных музыкантов или художников, кафе и сувенирных лавок, да и вообще ничего пока интересного нет…

Что такое месячник санитарной очистки?

По традиции, Барнаул ежегодно готовят к зиме: убирают от мусора и опавшей листвы. Обычно это делают в октябре, когда еще не выпал снег. В этот же месяц проводят и общегородской субботник.

В 2018 году осенний общегородской субботник пройдет 12 октября. На него приглашаются как отдельные граждане, так и предприятия, организации. С 11 по 18 октября собранный барнаульцами мусор бесплатно примут на полигоне ТБО.