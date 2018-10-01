Первая городская «Ярмарка новостроек» прошла в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-01T08:58:24+03:00

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В последнее время рынок недвижимости Барнаула снова оживился – новые кварталы, уникальные планировки, сниженная ставка по ипотеке – все эти факторы позволяют барнаульцам выбрать и приобрести квартиру своей мечты!

Но чтобы облегчить поиск нового жилья и не запутаться в многообразии предложений, «Комсомольская правда» совместно с ключевыми игроками строительного рынка подготовила уникальное мероприятие - первую городскую «ЯРМАРКУ НОВОСТРОЕК».

Ведущие застройщики города, риелторы, банки собрались в одном месте и совершенно бесплатно консультировали всех желающих - предлагали варианты квартир разного уровня комфорта и ценового сегмента. Мероприятие проходило два дня – 29 и 30 сентября в крупнейшем торговом центре города – «GALAXY».

Все предложения – в одном месте

На первом этаже популярного торгового центра расположилась настоящая ярмарка новостроек – макеты жилых комплексов поражали своей натуральностью, а предложения от застройщиков и риелторов – соотношением цены и качества, а также уникальностью планировок. Например, строительная компания «Адалин-Строй» презентовала крупнейших жилой комплекс «Марс», который возводится на улице Попова. Особенностью этого комплекса являются удобные планировки. 1-комнатные квартиры имеют квадратную форму, что облегчит расстановку мебели, а наличие большой гардеробной решает вопросы хранения. 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры имеют раздельные санузлы, что очень удобно для большого семейства.

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время ярмарки к представителям компании подходило много семейных пар с детьми – выбирали себе квартиру в «Марсе». Особенно привлекал внимание огромный двухметровый макет жилого комплекса с домами, машинами, деревьями.

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

Те же, кто искал себе квартиру в центре, тоже остались довольны. На данный момент застройщик сдал еще один дом в центре города – «Большая медведица». Собственная охраняемая придомовая территория, подземные парковки, безопасные детские площадки, и конечно, удобные планировки – вот что предлагает барнаульцам строительная компания «Адалин-строй».

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

Жить в центре города

Еще один крупнейший застройщик нашего города – «СЕЛФ» также презентовал свои дома в центре города – жилой комплекс «Столичный» и «Локомотив». «Столичный» - это жилой комплекс бизнес-класса в самом центре города Барнаула – на площади Октября.

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

Дом удобен во всех смыслах - площадь Октября одна из главных транспортных артерий города, здесь проходят маршруты троллейбусов, автобусов и трамваев. В пешей доступности расположены театры, торгово-развлекательные центры, а также один из красивейших парков города «Изумрудный».

Вблизи от дома расположены все главные ВУЗы края, и школа, а для молодых семей застройщик построит частный детский сад на территории жилого комплекса. Застройщик на ярмарке также представил макет своего жилого комплекса, чем, безусловно, привлекал внимание посетителей.

А вот ЖК «Локомотив» помимо удобного расположения и развитой инфраструктуры привлекал внимание еще и своей ценой. 1-комнатные квартиры здесь продают от 1 062 000 рублей, 2-комнатные от 2 112 600 рублей.

Еще один крупный застройщик, который строит жилой комплекс в центре – это компания «Строительная перспектива». Застройщик представил на выставке макет своего жилого комплекса, чем привлекал внимание посетителей.

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

Но не только это выделяло его среди участников мероприятия - на данный момент это единственный из жилых комплексов города, в котором предлагаются настолько просторные планировки с тремя-четырьмя выделенными спальнями — идеальный вариант для семей с тремя или более детьми, позволяющий выделить каждому ребенку обособленное жизненное пространство. Именно поэтому, родители вместе с детьми интересовались квартирами в этом комплексе. Кроме этого, ЖК «Две эпохи» имеет уникальное расположение - вы получаете возможность жить в экологически чистом зеленом уголке рядом с парком «Изумрудный», при этом оставаясь в деловом и культурном центре города.

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем рядом с новым кварталом: театры, центральный офис алтайского отделения Сбербанка, краевая администрация, крупный ТРЦ «Пионер», «Лента», кинотеатры, спортивный комплекс «Аврора». Во дворе будет создана детская игровая зона, не имеющая аналогов в городе — просторная, с травмобезопасным резиново-полимерным покрытием, наполненная современными качелями, горками, зонированная с учетом возраста. А изюминкой игровой зоны станет один из двух запроектированных на территории квартала фонтанов.

А вот строительная компания «Мой дом» предлагала жилой комплекс «Новый квартал», который расположен по адресу ул. Челюскинцев, 80В. Отличительной технической особенностью квартир в этом проекте стало наличие минераловатной шумоизоляции в полу и смежных межквартирных стенах. А ведь, как известно, шум - главный раздражитель покоя проживания во многих домах.

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

В процессе строительства дома используются современные материалы и технологии. В частности, передовая немецкая технология «мокрый штукатурный фасад» обеспечивает долговечность и энергоэффективность контура здания. С такими фасадами летом в квартире сохраняется микроклимат, а зимой — тепло.

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

Бесплатные консультации для всех

Для удобства посетителей на ярмарке присутствовали два агентства недвижимости – «Сити трейд» и «Единый центр продаж недвижимости».

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

Компании работают на рынке давно и имеют крупнейшие базы по недвижимости города Барнаула. Именно они помогали посетителям ярмарки рассмотреть различные варианты квартир, не только новостроек, но и вторичное жилье.

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

А для тех, кто планировал оформлять ипотеку, на ярмарке находились представители банка «Левобережный». Они консультировали по вопросам ипотечного кредитования, а также помогали рассчитать ежемесячный платеж.

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

За два дня «Ярмарки новостроек» сотни людей получили бесплатные профессиональные консультации от наших участников. Формат очень понравился барнаульцам.

- Мы проконсультировались с риелторами, рассказали, чего бы нам хотелось, и нам на электронную почту скинут варианты, очень удобно, - рассказала Наталья Калыгина.

- Мы как раз сейчас квартиру подыскиваем, вот увидели жилой комплекс «Марс», решили расспросить поподробнее, - поделился Игорь Марков. - Очень полезно такие мероприятие проводить, чтобы люди никуда не ходили, а все в одном месте узнали.

- Удобно, что тут есть консультанты, есть возможность рассчитать ежемесячный платеж, что я собственно и сделал, - рассказал Андрей Иванов.

В Барнауле прошла первая городская «Ярмарка новостроек»Фото: Олег УКЛАДОВ

На правах рекламы.