Свекровь-ведьма приказала любовнику сжечь невестку на костре

СЕГОДНЯ 03:24 2018-10-01T04:11:57+03:00

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На Алтае свекровь, занимающаяся черной магией, убила невестку, чтобы из новорожденной внучки сделать свою ученицу. А когда женщину стали судить за убийство, отец девочки нанял киллера, чтобы убить судью.

Саша+Наташа

Кузнец Александр Ярцев и крановщица Наташа Сухадаева познакомились на спортивных соревнованиях. Видный парень с геройским лицом, участник боевых действий в Чечне стал напористо ухаживать. Конфетно-букетный период длился около года. Через год молодые стали жить под одной крышей вместе с дочкой Наташи от первого брака. На свадебном застолье мамаша жениха гордо объявила: «Саша и я одно целое».

Романтический период в их отношениях длился недолгоФото: из личного архива героя(ев) публикации

Мужчины подчинялись колдунье, как кролики

Главной женщиной в жизни Александра всегда была «мамочка». Яркая шатенка Валентина Ярцева занималась за деньги черной магией: отвороты, привороты, порча, гадание на картах. В маленьком алтайском городе Заринске ее боятся даже сейчас, когда она в зоне.

- Дурной глаз у этой колдуньи, жуткий. Мужчины ей подчинялись, как кролики, в том числе, муж, любовник и сын, - рассказала одна из ее клиенток.

Вскоре ведьму обуяла неприязнь к невестке. Александр ревновал, мамаша подогревала.

Когда Наталья забеременела, Валентина, придя к сватам, хмуро заявила, что ее сын бесплоден, и сноха ребенка нагуляла - и на картах не гадай. Дошло до того, что Ярцев заставил жену написать расписку, что будущий ребенок не от него и она не претендует на алименты. На вопрос родных, зачем она это сделала, Наташа устало отвечала тогда: «Мама, они меня достали… Я хочу доходить спокойно».

Поздравляю с рождением дочери

В поисках спокойствия беременная женщина вынуждена была сбежать в Москву к подруге. Но после рождения Насти счастливая мама не удержалась и отправила мужу смс: «Поздравляю с рождением дочери». Александр тут же приехав в столицу, первым делом заказал экспертизу, которая подтвердила его отцовство.

Писала снохе и Валентина. Одно из писем, в котором свекровь упорно просила Наталью отдать им с Сашей новорожденную девочку, заканчивалось словами: «До свидания. Или прощай?»

Александр стал уговаривать жену снова жить вместе. И она согласилась попробовать начать все заново.

Колдунье нужна была ученица

Но, видимо, свекровке-колдунье все это было не по душе. Она хотела, чтобы они остались втроем – она, сын и внучка.

- Ей нужна была ученица для продолжения своего колдовства, и она решила любыми путями забрать себе внучку, - рассказала одна из ее клиенток на условиях анонимности.

Вместе Наталья и Александр прожили недолго. Поры любви сменялись рукоприкладством. Когда Наталья снова ушла от агрессивного муженька, Ярцев преследовал ее, угрожал: «Успокоишься навеки».

- Они меня убьют, - не раз со страхом говорила молодая женщина родным.

- Наташа делала все, чтобы не злить этих страшных людей,- уверяет ее мать Нина Сухадаева. - Хотели видеть внучку - пожалуйста. Требовали за это вернуть часть алиментов - возвращала. Но это ее не спасло…

Сожгли на костре

Наташа делала все, чтобы не злить этих страшных людей

Орудием для убийства Валентина Ярцева выбрала своего любовника Владимира Сорочкина. Немногословный таксист бежал к ней по первому зову, занимал для любимой крупные деньги в банке. Бывший муж ее на суде тоже скажет про этот особый гипноз. Мол, все мы рядом с ней были лохами.

- Валентина наговаривала мне, что ее бывшая сноха гулящая, она хотела отобрать внучку, - рассказывал Сорочкин. – Не было бы этого ребенка, не было бы проблем…

В то зловещее утро, по словам околдованного таксиста, они заманили в его машину Наталью. Ярцева стала ругаться со снохой, требовала отдать внучку, а потом накинула ей на шею красный платок и задушила. После этого, покинув машину, приказала увезти тело на их любовное место – камни на берегу Чумыша. Там подельник развел костер, бросив труп на хворост. А ночью взял лодку, обвязал изуродованный труп, прикрепив к рельсу, и сбросил в реку.

В тот же вечер Ярцева как ни в чем не бывало позвонила Суходаевым с вопросом: «А что Наташка Настю не забирает?»

Похороны

Дочка у могилы мамыФото: из личного архива героя(ев) публикации

К поиску пропавшей мамы двух детей подключались волонтеры, город был оклеен листовками с фотографиями Натальи. Александр Ярцев в это время изумил коллег тем, что потребовал не высчитывать с него алименты, «раз Наташка пропала».

Обожженное изуродованное тело Наташи через месяц выловили из реки. Хоронили ее в закрытом гробу. Обезумевшая от горя мать просила набить ватой любимые колготки дочери, чтобы в гробу были ножки…

Бывший муж и свекровь Наташи на похороны не пришли. Но к этому времени местные жители заклеили окна их квартиры плакатами «Осторожно, звери в городе», «Изверга в тюрьму», «Вернуть смертную казнь».

Проклятия

Горожане требовали наказать злодеевФото: из личного архива героя(ев) публикации

Вначале следствие вышло на Сорочкина, следом на Ярцеву. Любовник сначала пытался спасти даму сердца, беря вину на себя, но потом заявил, что чары колдовские спали и он понял, что его подставили. Да и призрак убитой, ставший приходить ему во сне, не давал спать спокойно.

Во время заседаний в Заринске сотни возмущенных горожан приходили к зданию суда с плакатами, требуя сурово наказать женщину – монстра, убившую мать двоих детей. Черная колдунья на скамье подсудимых бесновалась, обещала, что всех проклянет. Еще кричала, что костьми ляжет, но все равно заберет внучку. Александр тоже не пропускал ни одного заседания, садился в первые ряды и мрачно смотрел на судью. В один из вечеров сын колдуньи взял листок и написал заклинание: «Бал. Правьте судьи – правьте балом! У вечного для вас костра!»

В квартире извергов горожане заклеили окнаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Судья должна умереть мучительно

- Он стал что-то мутить, искал ствол и наемного убийцу, задумал убить судью, - вспоминали на суде свидетели.

Первому претенденту на роль киллера мститель говорил, что у него «накипело», что судья продажная, несправедливо рассматривает дело, и он с этим мириться не желает. Однако этот первый «киллер», работавший от полиции, чем-то Ярцеву не понравился и вскоре заказчик обратился к бывшему уголовнику. Передавая исполнителю огнестрельное самодельное оружие, Ярцев потребовал мучительной смерти жертве, но с инсценировкой ДТП - якобы разбилась пьяная. При этом убийца должен был ехать на автомобиле следом и «подрезать» ее где-нибудь на трассе, после залить ей в горло технический спирт и инсценировать гибель при аварии.

- Я бы и сам ее зарезал, - продолжал он, - не могу уже терпеть, как она безбоязненно себя ведет и ходит с горделивой осанкой.Вскоре «исполнитель убийства» уже работал по инструкциям полиции, записывая все разговоры с заказчиком. В одном из этих диалогов киллер сказал Ярцеву, что думает в утреннее время подсесть в машину к жертве, ткнуть ей в бок ствол, после проследовать вместе с ней на ее автомобиле за пределы города, свернуть в заброшенный дом и совершить «тушилово», подстроив все под ограбление. Ярцев важно заметил, что эта «тема» кажется ему единственно правильной. При этом усмехнулся: «Если не получится что-то, тогда ее надо будет просто резать».

После все протекало так, как и задумала полиция. «Заказанная» судья исчезла, а «наемный киллер» отчитался Ярцеву, что задушил ее. Наемник так же стал рассказывать Ярцеву, что жертва очень переживала за сына, плакала. Эти «сентиментальности» заказчика не тронули. Он кричал, что та забрала у него мать и сломала жизнь.

Привет из зоны

Настя не могла садиться в автомобили, плакала, будто видела, что именно там убили ее мамуФото: из личного архива героя(ев) публикации

Александра Ярцева приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Валентину Ярцева к десяти годам - в колонии общего режима. Большую часть срока криминальная парочка отсидела. Недавно Нина Суходаева получила от них письмо, после которого ее обуял животный страх. Черная колдунья и ее сын требуют общения с восьмилетней Настей…

Кстати, девочка как две капли воды похожа на маму. В этом году она пошла во второй класс. Бабушка рассказывает, что у нее с самого раннего детства особая чувствительность:

- Так, после трагедии с Наташей, она не могла садиться в автомобили, плакала, как будто видела, что именно там убили ее маму.