Частицу «ядерной» почвы с Семипалатинского полигона продают за 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-30T08:07:09+03:00

Сувенир вручили барнаульцу, когда он увольнялся из Института радиационной безопасности и экологии

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Необычный экспонат продает житель Барнаула за миллион рублей - частицу оплавленной почвы с ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (Казахстан).

- Для лучших коллекционеров. Можно в музей. Так называемый харитончик (оплавленная почва) находится внутри линзы, - пишет владелец в объявлении на сайте «Авито».

Экспонат представляет собой небольшой прямоугольник (примерно как магнитофонная кассета) из мрамора. На одной стороне изображен ядерный гриб с прикрепленной капсулой. А также имеется надпись на английском языке: Institute of Radiation Safety and Ecology, Kurchatov, Kazakhstan и логотип этого института.

На обратной стороне значится еще одна надпись на трех языках (русском, английском и казахском): «Частица оплавленной почвы с места проведения наземных ядерных испытаний. Семипалатинский полигон. Опытное поле».

Фото с сайта "Авито"

Продавец – барнаулец по имени Дмитрий – рассказывает потенциальным покупателям, что он работал в том самом Институте радиационной безопасности и экологии водителем. А когда увольнялся и переезжал в Барнаул (дело было минувшим летом) – директор ему вручил такой вот сувенир на память.

- Таких экспонатов всего три. И они очень дорогие. Один находится у директора, второй у его заместителя. А третий у меня, - говорит мужчина. – Мне он не особо нужен – я и вживую много чего насмотрелся за 10 лет работы (институт занимается исследованием Семипалатинского полигона, - прим. ред).

Частичка опасной земли, по словам Дмитрия, вовсе не опасна, потому что хорошо запечатана в капсуле. А цену, если поторговаться, Дмитрий может и скинуть.

- Могу продать и за 700 тысяч, - немного подумав, сказал он.