Проверь себя: не шизофреник ли ты

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T11:48:33+03:00

От всей этой падающей листвы и пронзительной красоты внутри что-то ворчит, подвывает, хочется бросить всё к чертям, построить хижину глубоко в лесу и отрастить бороду. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

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Не знаю, как вы, а у меня осенью случаются «обострения». От всей этой падающей листвы и пронзительной красоты внутри что-то ворчит, подвывает, хочется бросить всё к чертям, построить хижину глубоко в лесу и отрастить бороду. А еще всё жутко бесит.

- Не обращайте внимания, - сказала после очередного срыва коллега. – Осенью все подвержены шизофрении…

Может, и правда, пора провериться? Кстати, выявить шизофрению достаточно сложно. Врачи ставят этот диагноз очень осторожно и только после множества тестов. При этом есть ряд симптомов, которые могут указывать на возможность этого заболевания.

Симптом №1: замкнутость и странное поведение

Один из признаков шизофрении - резкая смена поведения: человек теряет интерес к любимому делу, становится замкнутым, подолгу сидит в одиночестве и смотрит в одну точку. При этом он до последнего уверен, что с ним все в порядке.

- Основной признак шизофрении – отсутствие критического отношения к себе. Голос, звучащий в голове, им не будет казаться странным. Свое необычное поведение они будут списывать на стресс и усталость, что конечно, тоже может быть причиной, - считает барнаульский психолог Любовь Пивоварова.

Симптом №2: тяга к алкоголю

Причем проблема алкоголя больше касается мужчин, чем женщин. Если вы часто употребляете спиртное, возможно, наряду с алкоголизмом вы еще страдаете шизофренией. По мнению специалистов, беда в том, что употребление спиртного может усугубить течение болезни.

Симптом №3: гениальность

Больные шизофренией от природы своеобразные люди. Поэтому они могут находить необычные решения, создавать что-то принципиально новое. Не зря же говорят, что настоящие гении страдали шизофренией – Ван Гог, Фридрих Ницше и т.д.

- Это интересная грань. Больные шизофренией могут создавать интересные теории, решать очень серьезные задачи, которые условно здоровые люди выполнить не могут. Но это не значит, что все больные гениальны, - говорит известный алтайский психиатр, профессор Борис Пивень.

Симптом №4: неопрятный внешний вид

Люди, у которых может быть шизофрения, часто забывают вовремя умыться и переодеться. Они не замечают, что их одежда испачкалась. В жилище страдающих расстройством психи тоже часто бардак – они могут приносить домой вещи, подобранные на улице, с каждым днем все больше и больше захламляя квартиру.

Симптом №5: вы слышите голоса

Если вы слышите голоса, причем рядом никого нет, это может быть признаком шизофрении. Если честно, у меня пару раз в жизни были случаи, когда мне казалось, что меня зовут по имени или кто-то разговаривает, хотя людей в округе не было и в помине – тогда я это списал на хороший слух.

- У меня был знакомый, которому голос подсказал, как отремонтировать радио – буквально продиктовал, куда какие провода подключать. И все получилось! - рассказала спецкор «Комсомолки» Марина Кочнева.

- Бред, галлюцинации – это уже клиническая картина. Хотелось бы обратить внимание, что это случаи, которые требуют компетенции психиатра. Не водите своих родственников к знахарям или экстрасенсам, можно лишь потерять время, и это ухудшит состояние человека. Сейчас говорят много об экстрасенсорике, такое тоже может быть, но это ведь научно не доказано. То, что показывают по телевидению – шоу и спектакль, - говорит профессор Борис Пивень.

№6. мания преследования

К нам в редакцию, бывает, звонят читатели, которые рассказывают о том, что их преследуют соседи или странные существа, которые пускают газ через розетки, звонят по электросчетчику и т.д. Подобные случаи свидетельствуют о нездоровой мании преследования. Однако прежде чем приписать себе этот симптом, нужно быть уверенным, что за вами действительно нет слежки. Например, знаменитый классик Эрнест Хемингуэй страдал манией преследования и постоянно жаловался, что за ним следят. Однако после смерти писателя выяснилось, что он был на контроле у спецслужб, которые действительно за ним следили.