2018-09-26T13:09:21+03:00
Общество

Внимание, детей заманивают в кусты: по родительским чатам гуляет тревожное предупреждение

«Комсомолка» решила проверить этот слух [аудио]
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Внимание, детей заманивают в кусты: по родительским чатам гуляет тревожное предупреждениеВнимание, детей заманивают в кусты: по родительским чатам гуляет тревожное предупреждениеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле по родительским чатам в WhatsApp уже несколько дней гуляет аудио, в котором якобы завуч одной из городских школ рассказывает, как подозрительная женщина пыталась заманить двух учениц в кусты под предлогом сделать фото.

Сегодня, 26 сентября, эту аудиозапись прислали сразу нескольким сотрудникам барнаульской «Комсомолки» с пометкой, что эта ситуация произошла в городской школе №134:

Завуч одной из городских школ якобы рассказывает, как подозрительная женщина пыталась заманить учениц в кусты

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- Выходим мы сейчас со школы – Арина, Эля и я. Я иду сзади, девчонки идут впереди. Подходит к нашим девочкам какая-то тетенька, сует телефон в руки, просит сфотографировать ее и в кусты отводит, - рассказывает женский тревожный голос. - У самой на руке пиджак, что под пиджаком – неизвестно. Потом меня замечает и говорит: «А вы что, вместе?» Я говорю – да, я их жду. Начала позировать. Она приехала к школе на машине, машины была открыта, в машине сидел человек. Что она хотела от девочек – не понятно.

Дальше завуч размышляет о том, почему эта женщина не попросила сфотографировать ее своего спутника, а обратилась за этим к девочкам.

Когда мы позвонили в барнаульскую школу №134, нам сказали, что к ним уже обращались по этому вопросу. При этом заверили, что какой-либо подобной ситуации рядом с их школой не было.

– Если бы это был кто-то из педагогов, мы бы обязательно об этом знали. У нас даже и кустов никаких рядом со школой нет, а парковка находится достаточно далеко от здания, – пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе барнаульской школы №134 Галина Лиханова.

Когда мы попытались выяснить первоисточник аудиозаписи, нам все как один говорили, что им переслали это сообщение другие родители барнаульских школьников. Вполне возможно, что подобная ситуация была, но при этом она может и не иметь никакого отношения к Барнаулу.

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