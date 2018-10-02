«Первый канал» рассказал всю правду о работе учителей в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-02T10:22:06+03:00

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«Первый канал» рассказал о нехватке учителей в школах из отдаленных районов Алтайского края. В длинном списке на начало нового года числился дефицит из 235 учителей.

Такие данные есть на официальном сайте регионального Министерства образования и науки. Однако на местах, в реальности, ситуация может быть еще хуже. Проблема есть, директора сельских школ и не отрицают этого, но аналогов программе по переезду врачей в отдаленные районы «Земский доктор» для педагогов нет. Так что заманивать городских в деревню нечем.

В данной ситуации один педагог порой просто вынужден вести сразу несколько разных предметов. Так учительница из Солтонского района заменяет сразу четверых коллег:

- Я веду технологию, биологию, информатику, а теперь еще и физкультуру, - говорит Оксана Калабина.

Есть и другой вариант – вести уроки в режиме онлайн. В этом есть свои плюсы – педагог может находиться в любой точке не только края, но и планеты. Однако в Алтайском крае свои реалии – не во всех деревнях и селах стабильно работает интернет.

Среди тех, кто забил тревогу, были отнюдь не сами учителя или директора, а школьники, в частности 11-тиклассник Степан Мельман из села Николаевка. Его преподаватель по русскому языку и литературе ушел на пенсию, и до сих пор замены нет. Кого-то отсутствие уроков, может, и обрадовало, но не будущего выпускника. Все-таки ЕГЭ уже в этом году, и его придется сдавать.

- Долгое ожидание, мне пришлось сделать хоть что-то лично от себя, как ученика, проявить инициативу. Я обратился сразу в Министерство образования — Министерство образования ничего мне не ответило. Я уже обратился в СМИ, — говорит школьник.

Кстати, помимо учителя русского и литературы в Николаевке нет преподавателя химии и биологии. Причина все та же – низкая зарплата и отсутствие жилья.

Только благодаря активности Степана после его жалобы удалось найти преподавателя, да не одного – сразу двух. Обе учительницы работают в соседней школе. Теперь, конечно, занятость у них еще больше, но другого выхода нет.

Сюжет "Первого канала"Фото: скриншот видео

Мизерная ставка

В нашем крае действует так называемая система «ученико-класс». Это значит, что в малокомплектных школах зарплата напрямую зависит от количества уроков. А их совсем немного, нет даже параллельных классов.

- Ставка три-четыре тысячи рублей. Я получила семь, учитель высшей категории. 38 лет стажа, – рассказывают учителя Сузопской средней школы.

Это притом, что средняя зарплата по краю порядка 24,5 тысячи рублей. Учителям же полагаются надбавки за успехи своих учеников. Но о каких результатах может идти речь, если в школах элементарно не хватает профильных педагогов?

На подобные жалобы учителей из Сузопа в профильном Министерстве уже готов ответ: в школе раздут штат, а учеников мало. Необходимо оптимизировать. При этом по данным ведомства, средняя зарплата учителей в крае составляет 23 тысячи рублей. Это на 20 тысяч больше, чем реальная ставка.

- Человек, который вкладывает в качество образования свои силы, то он, конечно, адекватно и получает зарплату. Что значит «мало получает»?! МРОТ получают все! – говорит врио замминистра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова.

А тем временем, в Минобрнауки края создали рабочую группу, которая проверит, как действует система «ученико-класс» в малокомплектных школах.