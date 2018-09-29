Тренер «АлтайБаскета»: Игроки готовы к сезону на 95%

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-29T13:29:38+03:00

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Незадолго до старта нового сезона чемпионата России по баскетболу среди мужских команду Суперлиги-2, барнаульский «АлтайБаскет» провел открытую тренировку.

Ее совместили с презентацией команды и встречей с болельщиками. Руководству команды действительно было что рассказать и показать.

Представление командыФото: Анна СЕМИНА

- Вроде все тоже самое, те же самые лица, но это «АлтайБаскет» версии 2.0. Реинкарнация команды, - представляет Павел Тулин, генеральный директор клуба. - Здесь вы можете увидеть тех же игроков, что и раньше, даже приезжие вам уже знакомы. Казалось бы, ничего не изменилось, но когда в конце прошлого сезона мы получили «по ушам», мы не обиделись, а сосредоточились. Все изменилось благодаря нашему новому главному тренеру. Борис Ильич Соколовский – это то самое звено, которого так долго не хватало команде.

Открытая тренировкаФото: Анна СЕМИНА

Кубок России - это не спарринг

Борис Ильич присоединился к команде в межсезонье и это воистину долгожданное событие. Ранее функцию наставника выполнял Евгений Горев, но должности главного он не был. Сейчас он по-прежнему в клубе на должности тренера и хочется надеяться, что это тандем сработается и даст результат.

- Мы выполнили тот план работы, который намечали, - говорит Борис Ильич. – Подготовка у нас продлилась три месяца, в которые вошли два выездных сбора в Благовещенке, за что что я еще раз отдельно хочу поблагодарить администрацию района и комитет по спорту. После сборов мы продолжили подготовку в Барнауле. Мы сыграли семь контрольных матчей. Из них три с «Новосибирском». К сожалению, все три проиграли, но при этом от матча к матчу мы показывали улучшение качества игры. Еще четыре матча мы сыграли с командой «Енисей-2». Там молодой состав и мы тоже могли себе позволить варьировать составы, тактикой. Таким образом, три матча мы выиграли и последний проиграли, но проиграли только потому что ставили целью номер один выиграть его.

Открытая тренировкаФото: Анна СЕМИНА

Уже в понедельник, 1 октября в Барнауле начинаются официальные матчи, правда, пока это этап Кубка России и по словам главного тренера «баскетовцев», они довольно неплохо готовы. Осталось лишь наиграть состав.

– Готовность команды определяется по многим компонентам. Считаю, что физически парни готовы к сезону где-то на 95%, – говорит Соколовский. – Главная наша проблема – это нехватка качественного спарринга. Конечно, на этапе Кубка России мы будем стараться выкладываться в каждой игре, но наша главная задача – сложить нашу группу игроков в команду, чтобы парни чувствовали друг друга более тонко. Они знаю и принципы нападения, и принципы защиты, но надо шлифовать это в спаррингах более высокого качества. Да, нам нельзя рассматривать Кубок России, как спарринг, мы должны показывать результат, но я считаю, что в совокупности факторов, ребята на 80% готовы к сезону.

Новая эмблемаФото: Анна СЕМИНА

Однако есть и не совсем приятные эпизоды – несколько игроков сейчас травмированы. Некоторые получили повреждения, что говорится – на ровном месте. Так во время пятничной открытой тренировки центровой Сергей Лапин подвернул ногу. В итоге – травма голеностопа. Парню пришлось раньше времени уйти в раздевалку.

- Есть такое правило: когда команда входит в хорошую форму, как правило, появляются некоторые болячки, травмы. Сейчас у нас как раз есть несколько человек из этого перечня. Надеюсь большинство из них поднимутся и мы будем практически в полном составе играть этап Кубка в Барнауле, - признается Борис Ильич.

Вернулся домой

Кстати, среди тех, кто вошел в состав «АлтайБаскета» на предстоящий сезон, есть и центровой Василий Рыженко. Местным болельщикам он давно знаком. Сейчас у него тоже есть небольшое повреждение, но он надеется скоро восстановиться и порадовать публику своей игрой. Баскетболист сам очень рад вернуться домой – именно так он называет Барнаул.

- На самом деле, я вернулся, как домой. Мне очень приятно, - говорит спортсмен. – Когда я играл в другой команде, мне и болельщики писали, и с ребятами мы поддерживали отношения. В конце сезона я просто позвонил руководству в Барнаул и сказал, что хочу вернуться и играть за «АлтайБаскет». После этого еще были переговоры, в том числе с тренером и вот я здесь.

Василий Рыженко (в центре)Фото: Анна СЕМИНА

Пользуясь случаем, главный тренер барнаульской команды Борис Соколовский обратился к болельщикам. Он надеется, что в новом сезоне они поддержат клуб.

- Я знаю, что болельщики Барнаула очень активно поддерживают свою любимую команду. Я всех их приглашаю, потому что я уверен, что вам понравится новая команда и нам просто нужна ваша поддержка, - добавил специалист.

Ближайшая игра «АлтайБаскета» состоится в понедельник, 1 октября с командой «Нефтехимик» (Тобольск). Начало в 19.00. Матч пройдет в спорткомплексе «Победа». Вход свободный.