2018-09-29T07:24:24+03:00
Спорт

Сборная России по биатлону будет готовиться к Олимпиаде в Белокурихе

Здесь есть все необходимое: отличная спортивная база и медицинское сопровождение
Анна СЕМИНА
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Фото: пресс-служба СБРФото: пресс-служба СБР
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассматривает Белокуриху в качестве основной базы для подготовки сборной страны

Такое решение он озвучил во время подведения итогов заседания тренерского совета, прошедшего в Тюмени.

– Мы уже активно прорабатывали этот вопрос. Туда даже выезжала целая комиссия во главе с помощником президента РФ Игорем Левитиным. Мы рассматривали этот объект для централизованной подготовки сборных команд, причем не только биатлонных, - рассказал Драчев пресс-службе СБР.

По его словам, на базе, которая теперь есть в Белокурихе, могут тренироваться не только лыжник, но и любые другие сборные.

Напомним, несколько лет назад свои тренировки в алтайской здравнице проводили российские сноубордисты, в том числе олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд и другие. После этого на сборы приезжали лыжники и биатлонисты. Теперь они всерьез намерены вернуться в Белокуриху.

- Очень важно, что там есть возможности для восстановления после сложных сезонов. В Белокурихе очень хорошее медицинское обеспечение и отличный климат, чистый воздух. Надо использовать наши уникальные природные условия и возможности, в данном случае – горы Алтая для того, чтобы восстанавливать и готовить спортсменов. Нагрузить ребят легко – намного сложнее их восстановить. А восстановление и подводка к главным стартам – это, наверное, главнейшие задачи для нас, - отметил Владимир Драчев.

Президент СБР всерьез рассматривает Белокуриху, как одну из важнейших баз для подготовки к Олимпиаде в Пекине-2022.

Напомним, в «Белокурихе-2» уже завершено обустройство лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы». Его трассы приведены в соответствие регламентам Международной федерации лыжного спорта (FIS). Дело осталось за малым: обустроить комнату для хранения оружия.

Сам комплекс открыли в конце 2017 года. Он находится на высоте 800 метров над уровнем моря. Она считается оптимальной для подготовки спортсменов. В России аналогичных лыжных трасс просто нет.

Общая протяженность трассы составляет семь километров, есть дистанции 5 км, 3 км и 2,5 км. На территории комплекса есть трибуны на полторы тысячи человек. Также имеются раздевалки, кафе, медпункт, туалеты – все, для комфортного и безопасного времяпрепровождения, как спортсменов, так и зрителей. Да, этот комплекс может принимать международные соревнования. Помимо этого он подходит и для тренировок начинающих спортсменов.

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