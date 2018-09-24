2018-09-22T14:32:57+03:00
Спорт

Новую горнолыжную трассу запустят на Белокурихе-2 в ноябре 2018 года

У подножья склона установили монумент «Хозяин Мишиной горы»
Иван ОЛЕКСЮК
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К открытию горнолыжного сезона на горе планируют запустить прокат инвентаря, кафе и прочую инфраструктура отдыха.К открытию горнолыжного сезона на горе планируют запустить прокат инвентаря, кафе и прочую инфраструктура отдыха.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На Белокурихе-2 готовятся к открытию горнолыжной трассы на Мишиной горе. Запуск склона планируют в начале горнолыжного сезона – в ноябре этого года. К этому времени запустят бугельный подъемник.

Монумент у склона. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Монумент у склона.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Сейчас ведем строительные работы по устройству бугельного подъемника. Сегодня мы приступили к фундаменту, выполнили почти все земляные работы. Следующий этап – установка металлических конструкцию подъемника. В планах в конце ноября – начале декабря начать эксплуатацию. На горе будет возможно проводить соревнования по слалом-гиганту, обычному слалому. Перепад высот здесь 230 метров, протяженность трассы около километра, ширина – одной трассы 200-300 метров, другой – 60 метров – она более экстремальная, для сноубордистов, - рассказал генеральный директор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Новый горнолыжный склон Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Новый горнолыжный склонФото: ОЛЕКСЮК Иван

По словам Константина Ежова, в этом году искусственного снега на трассе не предполагается, но переговоры с компаниями, занимающимися искусственным оснежением, уже идут - это поможет не зависеть от природных факторов.

На днях на площадке установили композицию «Хозяин Мишиной горы» - мраморную, почти трехметровую фигуру медведя.

- Это особенный памятник. Наш медведь пятнистый как леопард из-за особенностей камня. Весит Мишка восемь тонн, работа длилась полтора месяца. Посмотрите, он будто выходит из камня, приветствуя сноубордистов и лыжников, - рассказал скульптор Владимир Войчишин.

К открытию горнолыжного сезона на горе планируют запустить прокат инвентаря, кафе и прочую инфраструктура отдыха.

Куда сходить у подножья Мишиной горы

Почти месяц назад в кластере «Белокуриха-2» открылся «Трактир Гоголь». В здании 1822 года постройки подают блюда русской и украинской кухонь, которые любил знаменитый классик.

Почти месяц назад в кластере «Белокуриха-2» открылся «Трактир Гоголь». Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Почти месяц назад в кластере «Белокуриха-2» открылся «Трактир Гоголь».Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Неподалеку расположена мастерская единственной за Уралом женщины-кузнеца Анны Билецкой. Под ее руководством можно попробовать выковать подкову на счастье. Если металл и огонь не ваши стихии, то возможно вам будет интересно посетить музей истории кузнечного ремесла.

Неподалеку расположена мастерская единственной за Уралом женщины-кузнеца Анны Билецкой. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Неподалеку расположена мастерская единственной за Уралом женщины-кузнеца Анны Билецкой.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Конечно, особого внимания заслуживает серпантин - извилистая дорога, с которой открываются потрясающие виды на алтайские горы. Для туристов построили несколько площадок, где они могут остановиться и сделать фотографии.

А в это время

На Белокурихе-2 прошли соревнования лыжников, посвященные открытию лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы».

- Стадион построен по всем требование Международного союза биатлонистов, поэтому на этом стадионе можно проводить соревнования любого ранга. Также мы построили лыжные трассы, на которых можно проводить соревнования любого ранга. Трассы построены протяженностью от 500 метров до шести километров. По соревнованиям по биатлону есть предварительная договоренность с федерацией ветеранов. Для этого нужно получить лицензию на проведение стрельб, мы к этому готовы – все необходимые сооружения почти закончены. Осталось построить только камеру для хранения оружия. В воскресенье мы узнаем о планах сборной по биатлону на тренерском совете. Пока в планах отправить сюда молодежный состав, - рассказал чемпион мира по биатлону, директор лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы» Анатолий Жданович.

Напомним, в конце июня спортивный кластер «Алтайские горы» оценил президент Союза биатлонистов России, 4-кратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр, депутат Госдумы Владимир Драчёв, который побывал с рабочим визитом в Алтайском крае.

- Главный итог его визита в известную здравницу – Союз биатлонистов России рассматривает «Белокуриху-2» как тренировочную базу для заключительного этапа подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Китае. Тренировочные сборы к предстоящим Играм могут начаться уже этой осенью, - сообщает пресс-служба сеть санаториев «Курорт Белокуриха»

Справка КП

Лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы» открыт на территории субкластера «Белокуриха-2» в конце 2017 года. Общая протяжённость трассы – 7 км, есть дистанции 5 км, 3 км и 2,5 км. Комплекс находится на высоте 800 метров. Именно на такой высоте расположены многие стадионы Европы – например, Рупольдинг, Оберхоф (Германия), Поклюка (Словения), где проходят Чемпионаты мира, Кубки мира по биатлону и лыжным гонкам.

На Белокурихе-2 прошли соревнования лыжников, посвященные открытию лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы». Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На Белокурихе-2 прошли соревнования лыжников, посвященные открытию лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы».Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На Белокурихе-2 прошли соревнования лыжников, посвященные открытию лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы». Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На Белокурихе-2 прошли соревнования лыжников, посвященные открытию лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы».Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На Белокурихе-2 прошли соревнования лыжников, посвященные открытию лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы». Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На Белокурихе-2 прошли соревнования лыжников, посвященные открытию лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы».Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На Белокурихе-2 прошли соревнования лыжников, посвященные открытию лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы». Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На Белокурихе-2 прошли соревнования лыжников, посвященные открытию лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы».Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Открытие памятника хозяину горы. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Открытие памятника хозяину горы.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Открытие памятника хозяину горы. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Открытие памятника хозяину горы.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Открытие памятника хозяину горы. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Открытие памятника хозяину горы.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь". Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь".Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь". Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь".Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь". Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь".Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь". Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь".Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь". Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь".Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь". Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь".Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь". Фото: ОЛЕКСЮК Иван

"Трактир Гоголь".Фото: ОЛЕКСЮК Иван

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