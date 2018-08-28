На Алтае открыли ресторан, в котором подают любимые блюда Гоголя

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-28T10:34:06+03:00

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На «Белокурихе-2» открылось новое необычное заведение - «Трактир Гоголь». В здании 1822 года постройки подают блюда русской и украинской кухни, которую очень любил великий русский писатель.

При чем тут Гоголь

Здание в 19 веке принадлежало зажиточному купцу Илье Андрееву. Он построил его в 1822 году в селе Верх-Ануйское Быстроистокского района. Старший сын купца Иван Ильич, вернувшись с двухлетнего путешествия по Европе, открыл на первом этаже дома трактир с блюдами русской и немецкой кухонь, который проработал многие года. Дом сохранился до наших дней в хорошем состоянии. Его разобрали и аккуратно принесли в «Белокуриху-2». Внутри восстановили интерьер и открыли трактир.

На Алтае открыли ресторан, в котором подают любимые блюда Николая ГоголяФото: Дарья САВЕНКО

Изюминкой стали блюда по мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ночь перед Рождеством», «Тарас Бульба» и другие. Особое внимание писатель уделял описанию вкусных блюд. Стоит только вспомнить галушки, которые нырнув в сметану, сами прыгали в рот Пацаку.

Что в меню

На Алтае открыли ресторан, в котором подают любимые блюда Николая ГоголяФото: Дарья САВЕНКО

Галушек в меню открывшегося «Трактира Гоголь» хоть и нет, но это не делает его менее привлекательным. Здесь можно найти вареники, манты и пельмени с разнообразными начинками. Помимо этого, на стол подают деруны со сметаной, говядину бризоль, яблочный сбитень, гоголь-моголь, буженину в меду, старорусскую рыбную похлебку и борщ со сметаной. Выпить можно не только таежный чай, но также брусничную, калиновую настойки и хреновуху. Стоимость блюд не высокая – чек на одного человека составит порядка 500 рублей.

Атмосфера старины

Памятник Гоголю скульптора ВойчишинаФото: Дарья САВЕНКО

Бюст Николая Гоголя встречает всех гостей заведения. Его автором является алтайский скульптор Владимир Войчишин. На территории находится «Андреевская слобода», где стоят дома знахарки-травницы, кузнеца, хлеба, амбар, винокурня – все то, что переносит тебя в прошлое. В будущем на втором этаже появится кабинет Николая Васильевича Гоголя, а пока стены украшены картинами по мотивам произведений писателя, а на столе стоят блюда из его историй.

Кстати

Что еще посмотреть на "Белокурихе-2"

Конечно, особого внимания заслуживает серпантин - извилистая дорога, с которой открываются потрясающие виды на алтайские горы. Для туристов построили несколько площадок, где они могут остановиться и сделать фотографии.

Серпантин на "Белокурихе - 2"Фото: Дарья САВЕНКО

Рядом с дорогой установлен арт-объект Владимира Войчишина «Байкерский топор», который посвящен любителями и поклонниками мототранспорта. Заезжая в «Белокуриху-2», можно увидеть еще один созданный Войчишиным объект - «Поляну художников». Телега с 45 карандашами обращает на себя внимание каждого туриста. Посвятил ее автор всем творческим людям, вне зависимости от профессии.

За «Трактиром Гоголь» есть еще одно заведение, заслуживающее посещения – это Музей шоколада. Там установлен плавильный котел для шоколада и дубовые шкафы со стеллажами, на которых стоят разнообразные шоколадные фигуры. Туристы могут ознакомиться с процессом создания шоколада и получить ответы на вопросы о вкусном лакомстве.