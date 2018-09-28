Барнаульцы попали на кастинг шоу «ТАНЦЫ»

СЕГОДНЯ 06:10 2018-09-28T06:11:41+03:00

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Пятеро барнаульцев отправились на кастинг популярного шоу «ТАНЦЫ» на телеканале ТНТ.

Барнаульцы отправились на кастинг шоу, который по традиции проходит в Новосибирске. На участие в проекте решились пять жителей краевой столицы. Среди них один дуэт и три сольных танцовщика – Влад Егоров, Андрей Корячкин (MIKE AAREN), Фаина Rebel, Рената Хажмульдинова и Маликов Антон.

Как призналась одна из участниц – Фаина, в том случае, если ей все же улыбнется удача, и она попадет на шоу, она намерена побеждать, во что бы то ей ни стало.

- В родном городе друзья поддерживают, а в родном селе - родители. Я так долго к этому шла. Это как «бум» и все! Но я не волнуюсь, была готова к этому шоу. Я знала, куда иду, знала свои цели и, наконец, знаю, что хочу здесь получить. Я хочу выиграть! – говорит девушка.

Кстати, в обычной жизни 25-летняя Фаина Rebel увлекается фотографией и видеосъемками, а также преподает танцы, хотя сама лично никогда ни у кого не училась. По словам девушки, если придется переехать в Москву, больше всего она будет скучать по старой части города Барнаула, в частности по новой лестнице в Нагорный парк и набережной.

- Там нам сделали очень красивую набережную. Когда ночью город зажигается фонарями, становится просто невероятно красиво! – говорит Фаина.

Другой участник предстоящего кастинга Влад Егоров, увидев будущих соперников признается, что борьба будет сложная. Сам 21-летний студент «политеха» предпочитает стиль Freestyle, а танцы для него, прежде всего – это хобби.

- Основной мой тренер - Виктор Смараков, участник четвертого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Я занимался с ним два года, потом он переехал в Новосибирск. На это шоу я пришел к Мигелю. Мне нравится он как человек, нравится его отношение к команде, - говорит Влад. – Хочу выложиться на максимум! У меня есть проблема - на больших мероприятиях я почему-то не могу выложиться на все 100%, показать максимум. Из-за этого я много где не прохожу отборы.

Увидеть отбор на шоу «ТАНЦЫ» с участием барнаульцев, можно будет уже в эту субботу, 29 сентября, в 21.00 на ТНТ.