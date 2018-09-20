На Алтае судят вора в законе Ткача Няганьского

СЕГОДНЯ 08:53 2018-09-20T11:26:08+03:00

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На Алтае начался суд над вором в законе Андреем Ткаченко, известным в преступном сообществе как Ткач Няганьский. В Алтайском краевом суде на днях состоялось предварительное слушание, на котором Ткаченко и шестерых его подельников оставили под стражей до марта следующего года.

Вора в законе обвиняют по редкой статье – создание преступного сообщества, максимальное наказание по которой предполагает пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, в 2015-2016 годах преступный авторитет и его знакомый создали в Алтайском крае сообщество, которое состояло из двух организованных групп. Под руководством Андрея Ткаченко преступная группа из девяти человек (еще четверо привлекались на «дела» по случаю) занималась вымогательством, мошенничеством, кражами и угонами. При этом сам Ткаченко находился в Москве, занимаясь руководством.

- Сообщество делило регион по территориальному принципу, его члены сплачивались между собой для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, - рассказал прокурор отдела по надзору за следствием в органах МВД России Егор Кайзер.

По данным краевой прокуратуры, преступники вымогали деньги у простых жителей и бизнесменов по надуманным предлогам, взыскивали несуществующие долги, отбирали машины и ценные вещи. Еще одна статья доходов группировки - кражи металла с железнодорожных вагонов и рельс. Часть денег с каждого преступления поступала в «общак». Всего от их действий в крае пострадали 14 человек и 7 юридических лиц.

Андрея Ткаченко арестовали в июне 2017 года. В поимке преступника участвовали сотрудники МУР, полицейские и бойцы Росгвардии.

- Задержание происходило в одном из развлекательных заведений Москвы. По имеющейся информации, представители криминалитета собрались, чтобы обсудить вопросы о закреплении сфер влияния в Алтайском крае. Среди задержанных оказались трое так называемых воров в законе – Ткач, Надар и Кусок, - сообщали после задержания московские полицейские.

После этого Ткача передали инициаторам розыска — коллегам из Алтайского края. Следующее судебное заседание назначено на 2 октября.