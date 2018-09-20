Фестиваль имени Золотухина в Барнауле: какие спектакли покажут

СЕГОДНЯ 09:07 2018-09-20T09:13:43+03:00

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С 25 по 30 сентября в краевой столице пройдет III Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Для участия в фестивале в Барнаул приедут 12 театров со всей страны.

- Все постановки разные. Есть и малая, и большая формы. Представлена как современная драматургия, так и классика. Где-то интересные режиссерские находки, где-то встречаются имена людей, которые, несмотря на свою молодость, уже зарекомендовали себя с положительной стороны, - говорит директор МТА Ирина Лысковец.

Так, например, Альметьевский театр привезет в Барнаул спектакль «Лекарь поневоле», который исполняется на татарском языке. Чтобы понять слова, зрители будут слушать синхронный перевод через специальную гарнитуру. А студия «ПЕВЦОВЪтеатр» (г. Москва) во время фестиваля покажет спектакль «Мамаша Кураж», в котором главную роль сыграет супруга известного актера Дмитрия Певцова - актриса Ольга Дроздова. Билеты на спектакли уже в продаже. Чтобы определиться с выбором, предлагаем вам полную афишу театрального фестиваля.

Васса Железнова

Жанр: драма

Кто показывает: Новосибирский городской драматический театр

Когда: 25 сентября в 19.00

Где: большая сцена МТА

Стоимость билетов: 400 - 600 рублей

Васса - жесткая, волевая, умеющая вести «дело». Однако постепенно героиней овладевает страх: не удались дети, муж - пьяница и тиран, брат - кутила и развратник, помощница Анна - подлая шпионка. Остается только одна надежда - внук Коля. Именно ему, как думает бабушка, предстоит стать наследником миллионов и владельцем пароходной компании.

Васса

Жанр: драма

Кто показывает: Театр драмы Республики Карелия

Когда: 26 сентября в 19.00

Где: большая сцена МТА

Стоимость билетов: 150 - 300 рублей

История всесильной судовладелицы Вассы Железновой, ее сокрушительной любви и трагического краха - в сценической трактовке московского режиссера Сергея Стеблюка. Спектакль поставлен по второму варианту пьесы (1936 год) в авторской редакции театра с использованием архивных материалов.

Лекарь поневоле

Жанр: комедия

Кто показывает: Альметьевский татарский государственный драматический театр

Когда: 26 сентября в 19.00

Где: большая сцена Театра драмы

Стоимость билетов: 150 - 400 рублей

Главный герой - некто Сганарель. И с ним произошел курьез, а именно: Сганареля принимают за известного лекаря, который, по слухам, «творит чудеса». Оказавшись в роли целителя, этот ловкий и обаятельный малый не только справляется с новой ролью, но и помогает влюбленным обрести счастье. Спектакль исполняется на татарском языке.

Здравствуй, мама!

Жанр: мелодрама

Кто показывает: Бийский городской драматический театр

Когда: 26 сентября в 15.00

Где: большая сцена театра Музкомедии

Стоимость билетов: 150 - 250 рублей

История о непростой судьбе воспитанницы детского дома. В поисках своей родной матери девушке придется столкнуться с непониманием и бессердечностью окружающих ее людей и навсегда изменить свою жизнь.

Карьера & фортуна

Жанр: интенсив

Кто показывает: Молодежный театр Алтая

Когда: 27 сентября в 19.00

Где: камерная сцена МТА

Стоимость билетов: 300 рублей

Спектакль поставлен по роману И. Гончарова «Обыкновенная история». Зрители смогут проследить судьбу юного Александра Адуева, поехавшего из деревни покорять столичный Петербург.

ELECTRE/ЭЛЕКТРА

Жанр: обыденная трагедия

Кто показывает: Кемеровский театр для детей и молодежи

Когда: 27 сентября в 19.00

Где: большая сцена Театра драмы

Стоимость билетов: 150 - 400 рублей.

Главная героиня - девушка с именем Электра - вскрывает «забытые» тайны своей семьи. Подобно детективу она воссоздает подлинные факты взаимоотношений дома, в котором живет.

Нос

Жанр: фантастический детектив

Кто показывает: Казанский театр юного зрителя

Когда: 27 сентября в 15.00

Где: большая сцена театра Музкомедии

Стоимость билетов: 150 - 300 рублей

Спектакль по повести Николая Васильевича Гоголя «Нос». По городу прошел слух, что у Ковалева сбежал Нос. Эта новость взбудоражила весь город. История о превращении пропавшего Носа в высокопоставленную персону, о переживаниях бедняги Ковалева, не сомневающегося не только в том, что он потерял нос, но и в том, что тот прогуливается по улицам Санкт-Петербурга, не оставит зрителей равнодушными.

Наш класс

Жанр: история жизни и смерти в 14 уроках

Кто показывает: Няганский театр юного зрителя

Когда: 28 сентября в 15.00

Где: камерная сцена МТА

Стоимость билетов: 100 - 300 рублей

История в 14 уроках начинается с рассказа о себе каждого из 10 героев: «Меня зовут Абрам. Мой папа сапожник. Я тоже хочу быть сапожником. Как мой папа Шломо». Вместе с ними мы проживем жизнь с ее печалями и радостями, влюбленностями и расставаниями, предательствами и «прощениями».

Зойкина квартира

Жанр: сатирическая комедия

Кто показывает: Алтайский краевой драматический театр

Когда: 28 сентября в 19.00

Где: большая сцена Театра драмы

Стоимость билетов: 150 - 300 рублей

35-летняя Зоя Денисовна Пельц мечтает во что бы то ни стало уехать из России. Нужны деньги на переезд. Днем в своей квартире она открывает «показательную пошивочную мастерскую», а ночью...

Спасти камер-юнкера

Пушкина

Жанр: судебная исповедь

Кто показывает: Мирнинский театр (Якутия)

Когда: 28 сентября в 15.00

Где: большая сцена театра Музкомедии

Стоимость билетов: 150 - 300 рублей

Главный герой Питунин, которому с детства навязывали, что «Пушкин - это наше всё», пытается спасти великого поэта от трагической дуэли.

Приключения Супер-Толика

Жанр: приключенческая комедия

Кто показывает: Глазовский драматический театр (Удмуртия)

Когда: 29 сентября в 12.00 и 15.00

Где: малая сцена МТА

Стоимость билетов: 300 рублей

Артисты расскажут историю о том, как пионер Толик Рыжков получил волшебную силу (или «суперсилу»), о том, как он ею воспользовался и что из этого получилось. Это очень смешная, хотя местами и грустная история, в которой на месте супер-Толика представить себя может каждый.

Головлевы

Жанр: трагикомедия

Кто показывает: Новосибирский театр «Старый дом»

Когда: 29 сентября в 18.00

Где: малая сцена МТА

Стоимость билетов: 200 - 500 рублей

Роман «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина - один из самых загадочных текстов в истории XIX века, повествующий о жизни одной семьи, которая по непонятным причинам будто бы попадает в воронку непреодолимой энтропии и разрушения.

Женщина в песках

Жанр: психологический триллер

Кто показывает: Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола

Когда: 29 сентября в 18.00

Где: большая сцена Театра драмы

Стоимость билетов: 150 - 400 рублей

Действие в романе Кобо Абэ происходит в середине 20-го века в Японии. Молодой, увлеченный насекомыми мужчина уезжает на несколько дней к морю, чтоб пополнить свою коллекцию специфических песчаных мушек. И вдруг он попадет в дом, спрятанный на дне ямы…

Мамаша Кураж

Жанр: сценическая фантазия

Кто показывает: студия «ПЕВЦОВЪтеатр» (Москва)

Когда: 30 сентября в 17.00

Где: большая сцена МТА

Стоимость билетов: 800 - 1500 рублей

«Мамаша Кураж» - жесткий, порой даже жестокий и очень откровенный разговор театра о том, что может война сделать с человеческой душой и, в частности, с душой женщины, матери. Сценическая фантазия Дмитрия Акриша по мотивам пьесы

Б. Брехта - это спектакль-взрыв, спектакль-откровение, спектакль-неожиданность. В главной роли - Ольга Дроздова.

В каких театрах будут показывать спектакли

Молодежный театр Алтая (пр. Калинина, 2, тел. (3852) 50-35-03

Театр драмы (ул. Молодежная, 15, тел. (3852) 36-97-13

Театр Музкомедии (пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85