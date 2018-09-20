Фестиваль имени Золотухина в Барнауле: какие спектакли покажут
С 25 по 30 сентября в краевой столице пройдет III Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Для участия в фестивале в Барнаул приедут 12 театров со всей страны.
- Все постановки разные. Есть и малая, и большая формы. Представлена как современная драматургия, так и классика. Где-то интересные режиссерские находки, где-то встречаются имена людей, которые, несмотря на свою молодость, уже зарекомендовали себя с положительной стороны, - говорит директор МТА Ирина Лысковец.
Так, например, Альметьевский театр привезет в Барнаул спектакль «Лекарь поневоле», который исполняется на татарском языке. Чтобы понять слова, зрители будут слушать синхронный перевод через специальную гарнитуру. А студия «ПЕВЦОВЪтеатр» (г. Москва) во время фестиваля покажет спектакль «Мамаша Кураж», в котором главную роль сыграет супруга известного актера Дмитрия Певцова - актриса Ольга Дроздова. Билеты на спектакли уже в продаже. Чтобы определиться с выбором, предлагаем вам полную афишу театрального фестиваля.
Васса Железнова
Жанр: драма
Кто показывает: Новосибирский городской драматический театр
Когда: 25 сентября в 19.00
Где: большая сцена МТА
Стоимость билетов: 400 - 600 рублей
Васса - жесткая, волевая, умеющая вести «дело». Однако постепенно героиней овладевает страх: не удались дети, муж - пьяница и тиран, брат - кутила и развратник, помощница Анна - подлая шпионка. Остается только одна надежда - внук Коля. Именно ему, как думает бабушка, предстоит стать наследником миллионов и владельцем пароходной компании.
Васса
Жанр: драма
Кто показывает: Театр драмы Республики Карелия
Когда: 26 сентября в 19.00
Где: большая сцена МТА
Стоимость билетов: 150 - 300 рублей
История всесильной судовладелицы Вассы Железновой, ее сокрушительной любви и трагического краха - в сценической трактовке московского режиссера Сергея Стеблюка. Спектакль поставлен по второму варианту пьесы (1936 год) в авторской редакции театра с использованием архивных материалов.
Лекарь поневоле
Жанр: комедия
Кто показывает: Альметьевский татарский государственный драматический театр
Когда: 26 сентября в 19.00
Где: большая сцена Театра драмы
Стоимость билетов: 150 - 400 рублей
Главный герой - некто Сганарель. И с ним произошел курьез, а именно: Сганареля принимают за известного лекаря, который, по слухам, «творит чудеса». Оказавшись в роли целителя, этот ловкий и обаятельный малый не только справляется с новой ролью, но и помогает влюбленным обрести счастье. Спектакль исполняется на татарском языке.
Здравствуй, мама!
Жанр: мелодрама
Кто показывает: Бийский городской драматический театр
Когда: 26 сентября в 15.00
Где: большая сцена театра Музкомедии
Стоимость билетов: 150 - 250 рублей
История о непростой судьбе воспитанницы детского дома. В поисках своей родной матери девушке придется столкнуться с непониманием и бессердечностью окружающих ее людей и навсегда изменить свою жизнь.
Карьера & фортуна
Жанр: интенсив
Кто показывает: Молодежный театр Алтая
Когда: 27 сентября в 19.00
Где: камерная сцена МТА
Стоимость билетов: 300 рублей
Спектакль поставлен по роману И. Гончарова «Обыкновенная история». Зрители смогут проследить судьбу юного Александра Адуева, поехавшего из деревни покорять столичный Петербург.
ELECTRE/ЭЛЕКТРА
Жанр: обыденная трагедия
Кто показывает: Кемеровский театр для детей и молодежи
Когда: 27 сентября в 19.00
Где: большая сцена Театра драмы
Стоимость билетов: 150 - 400 рублей.
Главная героиня - девушка с именем Электра - вскрывает «забытые» тайны своей семьи. Подобно детективу она воссоздает подлинные факты взаимоотношений дома, в котором живет.
Нос
Жанр: фантастический детектив
Кто показывает: Казанский театр юного зрителя
Когда: 27 сентября в 15.00
Где: большая сцена театра Музкомедии
Стоимость билетов: 150 - 300 рублей
Спектакль по повести Николая Васильевича Гоголя «Нос». По городу прошел слух, что у Ковалева сбежал Нос. Эта новость взбудоражила весь город. История о превращении пропавшего Носа в высокопоставленную персону, о переживаниях бедняги Ковалева, не сомневающегося не только в том, что он потерял нос, но и в том, что тот прогуливается по улицам Санкт-Петербурга, не оставит зрителей равнодушными.
Наш класс
Жанр: история жизни и смерти в 14 уроках
Кто показывает: Няганский театр юного зрителя
Когда: 28 сентября в 15.00
Где: камерная сцена МТА
Стоимость билетов: 100 - 300 рублей
История в 14 уроках начинается с рассказа о себе каждого из 10 героев: «Меня зовут Абрам. Мой папа сапожник. Я тоже хочу быть сапожником. Как мой папа Шломо». Вместе с ними мы проживем жизнь с ее печалями и радостями, влюбленностями и расставаниями, предательствами и «прощениями».
Зойкина квартира
Жанр: сатирическая комедия
Кто показывает: Алтайский краевой драматический театр
Когда: 28 сентября в 19.00
Где: большая сцена Театра драмы
Стоимость билетов: 150 - 300 рублей
35-летняя Зоя Денисовна Пельц мечтает во что бы то ни стало уехать из России. Нужны деньги на переезд. Днем в своей квартире она открывает «показательную пошивочную мастерскую», а ночью...
Спасти камер-юнкера
Пушкина
Жанр: судебная исповедь
Кто показывает: Мирнинский театр (Якутия)
Когда: 28 сентября в 15.00
Где: большая сцена театра Музкомедии
Стоимость билетов: 150 - 300 рублей
Главный герой Питунин, которому с детства навязывали, что «Пушкин - это наше всё», пытается спасти великого поэта от трагической дуэли.
Приключения Супер-Толика
Жанр: приключенческая комедия
Кто показывает: Глазовский драматический театр (Удмуртия)
Когда: 29 сентября в 12.00 и 15.00
Где: малая сцена МТА
Стоимость билетов: 300 рублей
Артисты расскажут историю о том, как пионер Толик Рыжков получил волшебную силу (или «суперсилу»), о том, как он ею воспользовался и что из этого получилось. Это очень смешная, хотя местами и грустная история, в которой на месте супер-Толика представить себя может каждый.
Головлевы
Жанр: трагикомедия
Кто показывает: Новосибирский театр «Старый дом»
Когда: 29 сентября в 18.00
Где: малая сцена МТА
Стоимость билетов: 200 - 500 рублей
Роман «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина - один из самых загадочных текстов в истории XIX века, повествующий о жизни одной семьи, которая по непонятным причинам будто бы попадает в воронку непреодолимой энтропии и разрушения.
Женщина в песках
Жанр: психологический триллер
Кто показывает: Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола
Когда: 29 сентября в 18.00
Где: большая сцена Театра драмы
Стоимость билетов: 150 - 400 рублей
Действие в романе Кобо Абэ происходит в середине 20-го века в Японии. Молодой, увлеченный насекомыми мужчина уезжает на несколько дней к морю, чтоб пополнить свою коллекцию специфических песчаных мушек. И вдруг он попадет в дом, спрятанный на дне ямы…
Мамаша Кураж
Жанр: сценическая фантазия
Кто показывает: студия «ПЕВЦОВЪтеатр» (Москва)
Когда: 30 сентября в 17.00
Где: большая сцена МТА
Стоимость билетов: 800 - 1500 рублей
«Мамаша Кураж» - жесткий, порой даже жестокий и очень откровенный разговор театра о том, что может война сделать с человеческой душой и, в частности, с душой женщины, матери. Сценическая фантазия Дмитрия Акриша по мотивам пьесы
Б. Брехта - это спектакль-взрыв, спектакль-откровение, спектакль-неожиданность. В главной роли - Ольга Дроздова.
В каких театрах будут показывать спектакли
Молодежный театр Алтая (пр. Калинина, 2, тел. (3852) 50-35-03
Театр драмы (ул. Молодежная, 15, тел. (3852) 36-97-13
Театр Музкомедии (пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85