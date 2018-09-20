Какие новые больницы появятся в Барнауле в ближайшие пять лет

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-19T16:12:20+03:00

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В ближайшие пять лет в краевой столице появятся новые медицинские объекты. Также запланирована реконструкция построенных.

Индустриальный район: поликлиника и здание скорой помощи

Министерство здравоохранения Алтайского края обещает, что в ближайшие пять лет в Индустриальном районе Барнаула появятся поликлиника и здание «Станции скорой медицинской помощи». Об их необходимости говорили уже давно – жители этого района обслуживаются в трех поликлиниках, которые едва справляются с нагрузкой. Помимо этого с каждым годом растет число возводимых домов и, соответственно, жителей. По данным на 2017 год, в этом районе живут более 180 тысяч человек.

Пока же участок заброшен, и работ там никаких не ведется уже много лет.Фото: Дарья САВЕНКО

Планируется, что объект построят в квартале 2002а - на участке в границах улиц Лазурная-Власихинская-Шумакова-проезд Северный Власихинский. Сейчас это место заброшено и только стоит неприглядного вида пятиэтажное здание, в котором расположены гаражи. Общая площадь станции и поликлиники составит 10 тысяч квадратных метров. Поликлиника будет обслуживать до тысячи пациентов в смену. По предварительным данным, затраты составят около миллиарда рублей. Однако строительство должно было начаться в 2018 году, а уже в 2019 медицинский объект планировали сдать в эксплуатацию. Именно так утверждал в 2017 году врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев. Пока же участок заброшен, и работ там никаких не ведется уже много лет.

Ремонт больницы №12

В ближайшие пять лет ожидается и ремонт инфекционного корпуса больницы №12 города Барнаула. «Комсомолка» писала о многострадальном здании не раз, а в интернете можно найти большое количество отзывов пациентов этого корпуса - они жалуются на обшарпанные палаты, плесень, тараканов и клопов.

Регина Денисова

В 2018 году больнице выделили 35 млн рублей на ремонт, который планируется закончить до конца этого года. А вот сколько выделят на реконструкцию учреждения – пока не известно. Однако радует, что она хотя бы есть в планах.

Ожоговый центр

До 2024 года в краевой столице реконструируют корпус центра амбулаторного гемодиализа «Краевой клинической больницы». Там появится Центр термических поражений. Создание этого медицинского учреждения было анонсировано в рамках форума «Уютный Барнаул» в сентябре 2017 года.

Сейчас Алтайский краевой центр термических поражений находится на улице Малахова. Здание, в котором он располагается, построили еще в 60-е годы прошлого века. Естественно, что с того времени здание сильно износилось. Как известно, закрывать его не планируют, а новое строят, в том числе потому что пациентам с ожогами может требоваться помощь врачей, которые работают в Краевой клинической больнице. Стоимость реконструкции также пока не известна.

Кстати

Программы развития

До 2024 года в Алтайском крае, в том числе Барнауле, планируется реализовать такие проекты, как:

- Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями;

- Борьба с онкологическими заболеваниями;

- Развитие детского здравоохранения;

- Развитие эскорта медицинских услуг;

- Мужское здоровье;

- Формирование здорового образа жизни и др.