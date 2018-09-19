2018-09-19T10:43:55+03:00
Политика

Алтайский контрактник мог сбежать из части из-за неуставных отношений

Парень скрывается от следствия больше двух месяцев
Иван ОЛЕКСЮК
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Алексей Целищев.Алексей Целищев.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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На Алтае разыскивают пропавшего военнослужащего Алексея Целищева. 20-летний парень из Новопокровки Быстроистокского района служил по контракту в Наро-Фоминске Московской области. 10 июля он самовольно покинул часть, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Сейчас его разыскивают сразу в нескольких местах – в Алтайском крае, откуда он родом, в Брянске, где у него была девушка и по месту службы – в Наро-Фоминске.

Фото: Скриншот страницы Нашбрянск.ru

Фото: Скриншот страницы Нашбрянск.ru

Официальную причину, по которой парень оставил часть, не называют. Его близкие бьют тревогу, считают, что с Алексеем произошло что-то нехорошее.

- Он со мной не выходит на связь уже больше месяца. Я не верю, что он самовольно ушел. Леша очень дорожил службой, - рассказывает его знакомая Мария.

- Просто так он бы не ушел. Да и бежать ему некуда – ни родственников, ничего не осталось. Родители давно погибли, младшего брата воспитывают приемные родители, - говорит его бывший сослуживец.

Есть версия, что парень покинул часть из-за конфликта с сослуживцами.

- По нему проходила проверка на предмет неуставных отношений, - сообщили в брянской военной комендатуре. – Пока его не поймают и не опросят, о результатах проверки говорить не имеет смысла.

Как рассказали в брянской военной полиции, ежегодно они отлавливают «бегунков». Контрактники сбегают, разочаровавшись в военной службе. Быстро уволиться из такой структуры нельзя – это может занять не меньше двух месяцев. Вот только Целищев никаких рапортов не подавал, а для парня из деревни военная служба была чуть ли не единственным шансом в жизни чего-то достичь.

Последний раз Алексей Целищев выходил на связь в конце августа.

- Он писал мне в «Вконтакте» 28 августа с просьбой занять денег, я сообщение увидела поздно, поэтому ничего не ответила. Что с ним, он не говорил, мы мало общались - он нам родственник, но очень дальний, - рассказала Анастасия Угрюмова, чья семья воспитывает младшего брата Алексея.

Сейчас страницы Алексея Целищева в соцсетях удалены. Когда его поймают, дезертира ждет суд.

Если вам что-либо известно о причинах, по которым солдат мог сбежать из воинской части, просьба связаться с нашей редакцией: iva.olеksyuk@gmail.com или по телефону (3852) 722-005.

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