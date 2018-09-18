Барнаульцы пытаются спасти попугая, который прибился к стае голубей

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-18T09:52:46+03:00

Но тот не поддается на уловки людей и пока что вкушает все прелести свободной жизни

Изменить размер текста: A A

Уже более двух недель по Барнаулу летает зеленый попугай. Похоже, что сбежавшая птичка упивается своей свободой и даже не подозревает о скором наступлении холодов. В основном попугай обитает в частном секторе рядом с пр. Коммунаров. Пользователи сети даже называют точные адреса, где он был замечен: ул. 2-ой Забой возле домов № 70, 72, 78.

Птица не выглядит испуганной или потерянной: перелетает с дерева на дерево, мило чирикает с голубями. Кажется, что их компания ей нравится гораздо больше, чем человеческая. По крайней мере, на любые призывы сердобольных людей попугай никак не реагирует: ни корм, ни ласковые слова, ни распахнутая клетка не имеют на него воздействия.

- Он так еще долго может протянуть, - говорит руководитель лаборатории АлтГУ «АлтайФалькон» (соколиный питомник) Виктор Плотников. – Температура воздуха для него не критичная, еды достаточно. Он ест плоды, семена, сорные травы. На улицах Европы живет достаточно много одичавших попугаев, чувствуют они себя в городе прекрасно.

Однако орнитолог оговаривается – конечно же, пережить сибирские холода попугаю, увы, не удастся. Выход один – поймать. Здесь можно использовать два метода.

В первом случае можно использовать специальную западню, на которых ловят мелких птиц вроде щеглов. Она представляет собой большую клетку, внутри которой располагается клетка поменьше. В эту маленькую клеточку нужно посадить попугая такого же вида (в интернете пишут, что попугай ожереловый). Когда пернатый заинтересуется своим собратом и залетит в западню, дверцу клетки нужно захлопнуть.

Во втором случае тоже необходимо специальное приспособление – сеть для ловли небольших птиц. Рядом с деревом, где устроился попугай, нужно рассыпать корм, а когда птица подлетит, накинуть на нее сеть.

Также Виктор Плотников предположил, что беглец, вдоволь насладившись свободой и немного замерзнув, сам залетит в дом к людям. Все-таки попугаи далеко не глупые птицы.

Фото: Adios Amigo. Попугаю нравится на воле

А в это время…

Барнаульцы обсуждают в Сети, как спасти попугая. Людмила Дедова в паблике «Барнаул 22» написала, что имеет опыт ловли попугаев и посоветовала «устроить охоту» в сумерках с фонариком, звать пернатого популярными кличками вроде Кеши или Гоши, либо привлекать свистом.

- Звать надо мужчинам, женщинам, а также детям, мы же не знаем, кто хозяин был. Если есть возможность, повесьте клетку с кормом, водой и зеркалом. Вечером он должен в нее залететь, может не сразу на все терпение, - пишет она.

Денис Кривочуров порекомендовал подобраться к попугаю ночью и поймать его сонного. Мария Зверева в шутку или всерьез написала:

- Надо ему дать зерен смоченных в вине или пиве.

Не обошлось и без шуточек. Кто-то посоветовал вызвать полицию под предлогом, что попугая взяли в заложники голуби. Кто-то рекомендовал договориться с попугаем, т.к. птица эта разговорчивая. А кто-то предложил и вовсе оставить птицу в покое, т.к. ему хорошо среди прекрасных голубок.

В настоящий момент уже несколько человек выезжало к месту дислокации птицы, но пока безуспешно.

Кстати

Пользователи Сети написали, что видели других зеленых попугаев приблизительно в это же время на пересечении улиц Г. Исакова и Северо-Западной, а также на Власихинской.