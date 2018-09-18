Барнаульцы пытаются спасти попугая, который прибился к стае голубей
Уже более двух недель по Барнаулу летает зеленый попугай. Похоже, что сбежавшая птичка упивается своей свободой и даже не подозревает о скором наступлении холодов. В основном попугай обитает в частном секторе рядом с пр. Коммунаров. Пользователи сети даже называют точные адреса, где он был замечен: ул. 2-ой Забой возле домов № 70, 72, 78.
Птица не выглядит испуганной или потерянной: перелетает с дерева на дерево, мило чирикает с голубями. Кажется, что их компания ей нравится гораздо больше, чем человеческая. По крайней мере, на любые призывы сердобольных людей попугай никак не реагирует: ни корм, ни ласковые слова, ни распахнутая клетка не имеют на него воздействия.
- Он так еще долго может протянуть, - говорит руководитель лаборатории АлтГУ «АлтайФалькон» (соколиный питомник) Виктор Плотников. – Температура воздуха для него не критичная, еды достаточно. Он ест плоды, семена, сорные травы. На улицах Европы живет достаточно много одичавших попугаев, чувствуют они себя в городе прекрасно.
Однако орнитолог оговаривается – конечно же, пережить сибирские холода попугаю, увы, не удастся. Выход один – поймать. Здесь можно использовать два метода.
В первом случае можно использовать специальную западню, на которых ловят мелких птиц вроде щеглов. Она представляет собой большую клетку, внутри которой располагается клетка поменьше. В эту маленькую клеточку нужно посадить попугая такого же вида (в интернете пишут, что попугай ожереловый). Когда пернатый заинтересуется своим собратом и залетит в западню, дверцу клетки нужно захлопнуть.
Во втором случае тоже необходимо специальное приспособление – сеть для ловли небольших птиц. Рядом с деревом, где устроился попугай, нужно рассыпать корм, а когда птица подлетит, накинуть на нее сеть.
Также Виктор Плотников предположил, что беглец, вдоволь насладившись свободой и немного замерзнув, сам залетит в дом к людям. Все-таки попугаи далеко не глупые птицы.
Фото: Adios Amigo. Попугаю нравится на воле
А в это время…
Барнаульцы обсуждают в Сети, как спасти попугая. Людмила Дедова в паблике «Барнаул 22» написала, что имеет опыт ловли попугаев и посоветовала «устроить охоту» в сумерках с фонариком, звать пернатого популярными кличками вроде Кеши или Гоши, либо привлекать свистом.
- Звать надо мужчинам, женщинам, а также детям, мы же не знаем, кто хозяин был. Если есть возможность, повесьте клетку с кормом, водой и зеркалом. Вечером он должен в нее залететь, может не сразу на все терпение, - пишет она.
Денис Кривочуров порекомендовал подобраться к попугаю ночью и поймать его сонного. Мария Зверева в шутку или всерьез написала:
- Надо ему дать зерен смоченных в вине или пиве.
Не обошлось и без шуточек. Кто-то посоветовал вызвать полицию под предлогом, что попугая взяли в заложники голуби. Кто-то рекомендовал договориться с попугаем, т.к. птица эта разговорчивая. А кто-то предложил и вовсе оставить птицу в покое, т.к. ему хорошо среди прекрасных голубок.
В настоящий момент уже несколько человек выезжало к месту дислокации птицы, но пока безуспешно.
Кстати
Пользователи Сети написали, что видели других зеленых попугаев приблизительно в это же время на пересечении улиц Г. Исакова и Северо-Западной, а также на Власихинской.