2018-09-14T13:20:06+03:00
Звезды

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в Алтайском театре драмы

На первый показ 14 сентября в Барнаул прилетит автор романа - Елена Чижова, букеровский лауреат
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Ты попадаешь в питерскую коммуналку, где три пожилых женщины, потерявшие близких в исторических катаклизмах, трогательно опекают двух воробышек - лимитчицу Тоню и ее немую дочурку.Ты попадаешь в питерскую коммуналку, где три пожилых женщины, потерявшие близких в исторических катаклизмах, трогательно опекают двух воробышек - лимитчицу Тоню и ее немую дочурку.Фото: Олег УКЛАДОВ

Однажды в детстве в наш деревенский дом пришла незнакомая бабушка, которая потом жила у нас долго, плела коврики и рассказывала разные истории. Одна из таких историй для взрослых была о том, как ее увезли в тюрьму за колоски, а после дети ее не приняли обратно, отказались. После этого случайно услышанного рассказа детская идиллия на время лопнула как шарик, душа наполнилась неведомой до этого печалью. Такое же чувство щемящей тоски пробирает насквозь после спектакля «Время женщин», поставленного режиссером Мариной Глуховской по книге Елены Чижовой. Но одновременно тебя, озябшую, как будто гладят мягкие, теплые бабушкины руки.

Вот как рассказывается о спектакле на афише театра: «Это очень реалистичная и грустная история. История мужчины, не успевшего впустить в свою жизнь любовь. История женщины, в жизни которой любовь длилась только пару дней, а дальше ее ожидала нелегкая жизнь матери-одиночки. Это история девочки, которую полюбили и воспитали чужие ей по крови люди».

Ты попадаешь в питерскую коммуналку, где три пожилых женщины, потерявшие близких в исторических катаклизмах, трогательно опекают двух воробышек - лимитчицу Тоню и ее немую дочурку.

И переплетаются как нити в коврике, линии жизни и завязываются узелками и обрываются. Немая девочка слышит страшные истории и запоминает. И о молодом романтичном дворянине, которого убили во время революционной заварухи братки - солдаты, и о женщине, которая так ждала своего погибшего на войне мужа, что он стал являться к ней как живой ночами для жаркой любовной страсти, и она чернела и умирала.

И вот еще ее воспоминание о смерти мамы: «Снег… Ворота, тощая белая лошадь. Мы с бабушками бредем за телегой, а лошадь большая, только почему-то грязная. А еще оглобли – длинные, волокутся по снегу. В телеге что-то темное. Бабушки говорят: гроб. Это слово я знаю, но все равно удивляюсь, ведь гроб должен быть стеклянный. Тогда бы все увидели, что мама спит, но скоро проснется. Я это знаю, только не могу рассказать…»

Так много в этом спектакле горя, что иногда кажется, что душу придавливает, истории, от которых в обычной жизни многие стараются закрыться (как проходишь в «маркет» мимо безногого калеки) начинают звучать в сердце набатом.

И даже вспыхивает протест - слишком много мрака. Как черная- черная шаль летит над черной страной…

И стонет сердечко и дрожит как осенний лист, когда Тоню, наивную и добрую девушку, сначала кидает после первой встречи московский стиляга (а может и не кидает, может , и впрямь его арестовали и сгинул, в чем уверена девушка), а потом растаптывает заводской «ходок».

Но как танцует свои чувства эта девушка, боже мой, как они играют все: и эта суровая бабушка в советской шали, и этот разухабистый пошлый Николай с гальваники, и колоритная председатель месткома на шпильках…

И этот свет коммуналки, эта трогательная девочка и святая троица бабушек - как лучина в кромешной ночи.

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли
Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни
Галкин говорил Задорнову: «Михаил Николаевич, все ваши теории насчет русского языка - полный бред!»
В издательстве «Эксмо» вышла книга Сергея Дроботенко «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…» В ней артист разговорного жанра рассказал о своих встречах со старшим коллегой
Новости 24
Более 70 тысяч барнаульцев проголосовали за лучший детский сад
Охотник принял друга за лося и случайно застрелил его
Бизнес на булочках: Главу Каменского района обвиняют в махинациях на рынке предпринимательства
«Левокарнил» – лекарство «от лени»
Эксперт: Нужны дополнительные меры не только по привлечению, но и закреплению медработников на селе
Светодинамический фонтан запустят в Барнауле в конце сентября
Продуктовые ярмарки пройдут в каждом районе Барнаула 15 сентября
В Барнауле на Змеиногорском тракте отключили светофоры
Неправильное применение удобрений может сказаться на здоровье человека
Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей
Почти 40 автомобилей «Лада Гранта» подарили алтайским полицейским
В Барнауле автобус №65 изменит схему движения
В Барнауле на месяц перекроют участок переулка Революционного
«Банкир» обманул жительницу Барнаула при оформлении кредита
Ветреная погода ожидается в Барнауле
Пятиклассника жестоко избили в Бийске
В Алтайском крае уменьшилось количество убийств, изнасилований и грабежей
Погода на 14-16 сентября в Алтайском крае: порывы ветра до 22 м/с
Бывший сотрудник ГИБДД в Бийске пытался получить взятку в 30 тысяч рублей
Около 500 новых деревьев высадят в Барнауле до начала зимы
Три алтайских футболиста выступят в сборной России на ЧМ в Мексике
В Барнауле пройдет бесплатное обследование на онкологию головы и шеи
11 тысяч больных ОРВИ зафиксировано в Алтайском крае за прошедшую неделю
В Алтайском крае собрали 114 тысяч тонн сахарной свеклы
Эксперт: Развитие сельского хозяйства будет стимулировать рост промышленного производства
Доработался: Полуголый строитель ударил лопатой сторожа и сбежал
Экс-сотрудник Госинспекции в Барнауле «закрывал глаза» на нарушения
33 студента-платника медицинского университета переведены на бюджет
Педофилу-рецидивисту дали 16 лет «строгача»