«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в Алтайском театре драмы

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-14T13:20:06+03:00

Ты попадаешь в питерскую коммуналку, где три пожилых женщины, потерявшие близких в исторических катаклизмах, трогательно опекают двух воробышек - лимитчицу Тоню и ее немую дочурку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Однажды в детстве в наш деревенский дом пришла незнакомая бабушка, которая потом жила у нас долго, плела коврики и рассказывала разные истории. Одна из таких историй для взрослых была о том, как ее увезли в тюрьму за колоски, а после дети ее не приняли обратно, отказались. После этого случайно услышанного рассказа детская идиллия на время лопнула как шарик, душа наполнилась неведомой до этого печалью. Такое же чувство щемящей тоски пробирает насквозь после спектакля «Время женщин», поставленного режиссером Мариной Глуховской по книге Елены Чижовой. Но одновременно тебя, озябшую, как будто гладят мягкие, теплые бабушкины руки.

Вот как рассказывается о спектакле на афише театра: «Это очень реалистичная и грустная история. История мужчины, не успевшего впустить в свою жизнь любовь. История женщины, в жизни которой любовь длилась только пару дней, а дальше ее ожидала нелегкая жизнь матери-одиночки. Это история девочки, которую полюбили и воспитали чужие ей по крови люди».

Ты попадаешь в питерскую коммуналку, где три пожилых женщины, потерявшие близких в исторических катаклизмах, трогательно опекают двух воробышек - лимитчицу Тоню и ее немую дочурку.

И переплетаются как нити в коврике, линии жизни и завязываются узелками и обрываются. Немая девочка слышит страшные истории и запоминает. И о молодом романтичном дворянине, которого убили во время революционной заварухи братки - солдаты, и о женщине, которая так ждала своего погибшего на войне мужа, что он стал являться к ней как живой ночами для жаркой любовной страсти, и она чернела и умирала.

И вот еще ее воспоминание о смерти мамы: «Снег… Ворота, тощая белая лошадь. Мы с бабушками бредем за телегой, а лошадь большая, только почему-то грязная. А еще оглобли – длинные, волокутся по снегу. В телеге что-то темное. Бабушки говорят: гроб. Это слово я знаю, но все равно удивляюсь, ведь гроб должен быть стеклянный. Тогда бы все увидели, что мама спит, но скоро проснется. Я это знаю, только не могу рассказать…»

Так много в этом спектакле горя, что иногда кажется, что душу придавливает, истории, от которых в обычной жизни многие стараются закрыться (как проходишь в «маркет» мимо безногого калеки) начинают звучать в сердце набатом.

И даже вспыхивает протест - слишком много мрака. Как черная- черная шаль летит над черной страной…

И стонет сердечко и дрожит как осенний лист, когда Тоню, наивную и добрую девушку, сначала кидает после первой встречи московский стиляга (а может и не кидает, может , и впрямь его арестовали и сгинул, в чем уверена девушка), а потом растаптывает заводской «ходок».

Но как танцует свои чувства эта девушка, боже мой, как они играют все: и эта суровая бабушка в советской шали, и этот разухабистый пошлый Николай с гальваники, и колоритная председатель месткома на шпильках…

И этот свет коммуналки, эта трогательная девочка и святая троица бабушек - как лучина в кромешной ночи.

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Время женщин» в стране немых: пронзительная премьера в краевом театре драмы.Фото: Олег УКЛАДОВ